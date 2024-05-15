長洲搶包山直播｜9男3女選手競逐包山王包山后　有人未能落地被DQ

長洲太平清醮重頭戲「搶包山」比賽於周四（16日）凌晨0時舉行，有9男3女爭奪包山王及包山后殊榮，數百人在周三（15日）晚上入場等候直擊比賽，當中排頭位的市民周三凌晨0時半已到，他稱冀感受比賽熱鬧氣氛，會場可容納1,000人觀看。緊張的3分鐘比賽迅速完結，至少一名選手未能及時落地，而被取消資格（DQ）。



「包山王中王」郭嘉明是其中一位晉身決賽的參加者，去年因未能在限時3分鐘內落地被取消成績，爭取第10冠夢碎，今年是否可重奪「包山王」之名為賽事焦點之一，他在選拔賽以第三快速度入圍。



9男3女選手競逐包山王包山后殊榮。（夏家朗攝)

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比賽周四凌晨0時開始，12人一湧而上，郭嘉明等迅速爬上包山頂爭奪9分包，爭取在3分鐘時間搶得最多高分包。郭嘉明在一半時間過後已開始下來到3分包位置。3分鐘很快結束，但有至少1名選手未能及時落地被取消資格，而郭嘉明成功安全着地。

9男3女選手參加長洲搶包山比賽。圖為他們在選拔賽時的比賽時間。（康文署圖片)

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