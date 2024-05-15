教師內地考察疑嫖妓被捕　校方：已匯報校董會及成立調查委員會

網上近日流傳，一名天水圍中學男教師疑在參加教育局主辦的內地考察團期間，因嫖妓被公安拘捕，無法隨團回港。教育局其後指出，早前在武漢舉行的新入職教師內地學習團，有一名團員無法隨團回港。涉事中學昨日（14日）最新回覆稱，該教師已於星期日（12日）上午返扺香港，強調校方非常重視事件，並已展開調查 。



該校李姓副校長回覆傳媒時稱，該名男教師已經回港。校方雖未證實該教師有否嫖妓，但稱非常重視事件，已向法團校董會匯報，並成立調查委員會跟進此事。

李副校長又稱，校方亦正與教育局保持緊密聯繫，了解及處理相關事件當中，現階段不便作進一步回應。

網上連登討論區上周六（11日）有帖文，指天水圍一名男教師參加內地考察團時，於晚上自由活動時間外出，捲入嫖妓案而被公安拘捕，校網已刪掉涉事老師的相片及班相，但教職員資料仍保留其名字。

校方：涉事教師周日返港 稱非真實陳述

校方周一（13日）曾發家長通告，稱根據該教師提供的報告指出，有關資訊並非真實的陳述，該教師亦已於周日（12日）上午返抵香港。校方正密切關注事件。

通告又指，學校教職員非常關心同學的需要。如同學感到困擾，可即時與老師或社工聯繫，校方樂意與同學溝通，聆聽同學的想法和感受。

教育局：如教師違反專業操守 嚴肅處理個案

教育局周一（13日）表示，教育局本月8日至11日舉辦的「新入職教師內地學習團」， 為期4天到武漢考察， 但在完結回程前接獲通知，一名團員無法隨團回港。局方表示，如有教師違反專業操守，嚴肅處理個案，已要求該團員及其任教的學校提交報告，同時會全面審視相關資料，現階段不作進一步評論。