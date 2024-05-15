長洲飄色｜色芯小演員將持《香港01》咪牌扮影后　「何太」已上架

長洲太平清醮重頭戲之一的飄色巡遊今日（15日）下午舉行，一眾被稱為「色芯」的小演員早上已到長洲化妝準備。除傳統及時事人物外，今年有飄色隊主題以取材自《香港01》調查報道的電影《白日之下》為題材，小演員將手持《香港01》的採訪咪牌，扮演余香凝飾演的女記者，與一眾遊客揮手，冀藉此喚起市民對院舍服務的關注，及感謝記者付出。

「余香凝」由5歲半的黃睿澄扮演，她於海選中過五關斬六將才獲得今次角色。睿澄媽媽表示，事前曾觀看電影，並將劇情簡單告之睿澄，女兒認為女主角是一名富正義感的好記者，十分開心能扮演她。

長洲惠海陸同鄉會早前預告近日全城最熱的「何太」將現身，下午所見，扮演疑似「何太」的飄色小演員已上色架，同鄉會稱，防不勝防主題早已3個多月前已構思，因應「何太」大熱，近周急急為小演員轉造型，粉紅色的「何太」有穿金戴銀，至於與那「何太」似不似，就各有想像了。



長洲太平清醮飄色巡遊下午舉行，早上已有大批被稱作「色芯」的小演員開始化妝準備。電影《白日之下》是今次新興街飄色隊的三大主題之一，飄色設計有一個鳥籠，籠內放有「院舍悲劇」的報道圖片。

5歲半的黃睿澄扮演憑此片奪得金像獎影后的余香凝所飾演的女主角。睿澄並非長洲人，今年是首次參加長洲飄色，經海選過五關斬六將才成功取得角色。

睿澄屆時會手持《香港01》採訪咪牌，與一眾遊客揮手。（廖雁雄攝）

小演員媽媽做資料搜集助入戲 稱女兒演記者感開心

睿澄媽媽表示，當知道女兒要扮演《白日之下》女主角，便做大量資料搜集，包括觀賞《白日之下》電影。她稱用簡單的語言，告之睿澄電影內容及余香凝所飾演角色的經歷等。她認為女主角不僅是只會「扑咪」街訪的記者，更需要潛入院舍了解院友狀況。

睿澄媽媽表示，囡囡聽完故事及角色介紹後，認為《白日之下》女主角是一位有正義感的好記者，對於能飾演她感到開心，首次參加飄色也不緊張。睿澄屆時會手持《香港01》採訪咪牌，與一眾遊客揮手。

去年扮演李嘉誠的6蔡洺翰，今年會扮演勞福局局長孫玉菡。（廖雁雄攝）

飄色負責人：長洲出生率低 要搶人才搵色芯

《白日之下》飄色主題下，亦有由6歲的蔡洺翰穿上西裝，扮演勞福局局長孫玉菡，以突顯院舍議題。爸爸蔡先生稱，洺翰是第二年參加飄色，去年扮演香港首富李嘉誠，有了去年的經驗，洺翰今年已不太害怕大批遊客，見夾道有人歡迎更感到好玩。

人稱「昌哥」的新興街街坊會飄色部負責人梁兆昌表示，今年不想只跟隨以往傳統，故選擇以熱門電影作主題，冀有所創新。他又說，長洲出生率低，往往需要到處尋覓「色芯」，跟全港「搶人才」。