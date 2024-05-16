01獨家｜美斯缺陣應賺變蝕　消息：主辦方Tatler向國際邁阿密索償

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）效力的國際邁阿密CF（Inter Miami CF）2月對香港隊表演賽，美斯後備席齋坐沒有出場，觸發風暴。主辦方Tatler Asia事隔五日後宣布退款一半。退款流程接近完成之際，消息指，Tatler Asia向國際邁阿密採取法律行動，就美斯表演賽沒上場帶來的損失索償。



根據當日被披露的Tatler綜合損益表，賽事原本預計賺1,300萬元，但退款合共約5,600萬元後，最終蝕4,300萬元。對於美斯後來於數日後的日本賽事上陣，Tatler當時形容感到「又被打了一記響亮的耳光。」



▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼



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《香港01》早前獨家報道主要經營奢華生活雜誌、網站和電子商務等的Tatler Asia，與國際邁亞密CF所簽的合約，2月4日在香港的表演賽，戲金達650萬美金，折算約港幣5,000萬元，佔門票收入約一半，這還未計其他商業資助。

根據Tatler於2月9日宣布回水一半時提供的綜合損益表，表演賽總收益達近1.57億元，扣除1.4億開支，包括活動製作費、門票佣金，大球場租、法律和諮詢費用等，原本淨賺1,300萬，在退款共約5,600萬元後，最終虧蝕4,300萬元。

原順利獲政府1600萬 利潤應可達2900萬

如果一切順利，美斯肯落場，球迷及政府收貨，Tatler另可因獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，得到1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助，合供1,600萬元，利潤升至2,900萬元。

合約承諾美斯上陣45分鐘 受傷除外

對於美斯未有於周日表演賽上陣，Tatler表示，向所有對賽事感到失望的球迷致歉，稱原希望這項活動成為香港的驕傲，為此目標奮鬥了數個月，可惜最後卻令各位失望和心碎。

主辦方指，國際邁阿密在合約中承諾，球隊中的美斯、佐迪艾巴、布斯基斯及蘇亞雷斯，若非受傷，需要上場作賽45分鐘，惟最終被告知美斯及蘇亞雷斯因傷缺陣。

▼2月4日 球王美斯列作後備全場齋坐▼



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美斯日本上陣 「又被打了一記響亮的耳光」

Tatler表示，令主辦方感到傷心的是在場球迷似乎未有得到應有的尊重。主辦方得悉美斯未能上場作賽時，曾要求國際邁阿密的班主及管理層敦促美斯在球迷面前亮相，並親自向球迷解釋未能上陣的原因，惜最終未有發生。而美斯和蘇亞雷斯於2月7日在日本的賽事中上場比賽，Tatler形容感到「又被打了一記響亮的耳光」。

主辦方表示，為舉辦是次盛事，投資達數百萬美元及付出了數個月的努力，過去45年一直期望可以創造一個具有標誌性的時刻，以支持政府的努力，讓世界記住香港的精彩，可惜對於所有購票入場觀看美斯作賽的球迷來說，「這個夢想已經破滅。」

▼2月4日 美斯出席賽後頒獎禮▼



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