9號風球｜我的天文台App將推風球圖像通知　謝展寰稱測天仍有限制

本港即將迎接雨季，政府今日（16日）舉行跨部門記者會，環境及生態局局長謝展寰呼籲市民下載「我的天文台」手機APP，當局部地區雨勢相當黑雨水平，會作出大雨提示；APP亦會作出更新，當有機會發9號風球時，會發特別天氣提示；發9及10號風球時會有通知，附加圖像。



環境及生態局局長謝展寰呼籲市民下載「我的天文台」手機APP。（盧翊銘攝）

現今預測科技仍有限制 謝展寰：提前預告時間越長準確度會較低

環境及生態局局長謝展寰表示，天文台在現有科技容許下，會盡早加強發放信息，但現今科技預測有限制，提前預告時間越長，準確度會較低，例如暴雨覆蓋範圍細、發展隨機又急，預測有效期十分短，天文台雷達圖可在10分鐘內完全不同，故準確度低，但為加強公眾安全，提早預報是值得的。

他說，針對局部地區有大雨勢、例如超過每小時70毫米，相當黑雨水平時，「我的天文台」APP會顯示局部地區大雨提示；有機會引發山泥頃瀉時也會發特別提示。

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「我的天文台」App月內更新 9號及10號風球時會有圖像通知

謝展寰指，天文台5月底至6月初會更新「我的天文台」手機應用程式，當有機會發9號風球時，會發特別天氣提示；發9及10號風球時會有通知，並加上圖像，令信息更顯眼，呼籲市民下載。

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