香港童軍總會與教育大學簽合作備忘錄　推動教育及持續專業發展

香港童軍總會今日（20日）與香港教育大學簽訂合作備忘錄，現役童軍成年成員若持有由童軍會頒發的木章證書，報讀香港教育大學「體驗式學習活動領導文學碩士」課程，可獲教大酌情豁免修讀個別選修科目，童軍會亦會為合資格的童軍成年成員提供資助。



香港童軍總會總監黎偉生（右二）和香港教育大學校長及教育發展與創新學院院長李子建（左二）見證下，雙方簽訂合作備忘錄。（香港童軍總會提供）

香港總監黎偉生和香港教育大學校長及教育發展與創新學院院長李子建見證下，雙方今日簽訂合作備忘錄。

黎偉生在致辭時表示，為響應世界童軍組織的發展方向，及配合香港童軍總會「發展策略計劃」中「成為最優秀的青少年制服團隊」和「全人發展及教育」的目標，童軍會一直提供循序漸進的領袖訓練予童軍成年成員，並鼓勵他們持續進修，不斷學習，從而提升童軍領袖的質素。

黎偉生指，教大近年開辦的「體驗式學習活動領導文學碩士課程」，是本港首個專注於體驗式學習的碩士學位課程，課程設計重視全人發展及體驗式學習，強調實際考察及基於實際情境的教學方法，與童軍理念中「從做中學習」不謀而合。

現役童軍成年成員若持有由童軍會頒發的木章證書，報讀香港教育大學「體驗式學習活動領導文學碩士」課程可獲教大酌情豁免修讀個別選修科目。為鼓勵童軍領袖持續進修，童軍會亦會為合資格的童軍成年成員提供資助。