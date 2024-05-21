盛事經濟｜黃偉綸料全年盛事吸引170萬旅客　帶來約72億元消費額

財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及旅遊發展局總幹事程鼎一今早（21日）公布下半年香港盛事年表。黃偉綸表示，全年有210項盛事，上下半年均有100項，包括42展覽、15個體育盛事、13個創科盛事、11個嘉年華等，包括辦貝聿銘大型回顧展，中秋大坑舞火龍路線亦會擴大。黃偉綸指，今日提前公布盛事年表，希望不同行業盡早準備及部處，掌握商機，落實「香港無處不旅遊」。黃偉綸料，全年盛事吸引約170萬旅客参與，會為香港帶來約72億元消費額，經濟增加價值約43億元。



+ 3

▼2月18日 陳凱琳到中環Chubby Hearts打卡▼



+ 16

+ 4

黃偉綸指，下半年盛事焦點，在文藝創意方面，包括武林盛舞嘉年華；6月29日起至明年1月，在M+博物館會有貝聿銘大型回顧展，10月有首個演藝博覽，下半年會有一連串時裝設計盛事。啟德體育園今年落成，2025年啟用，其佔地面積約28公頃，50000個座位的主場館，10 000個座位的室內體育館，5000個座位的公眾運動場，約14公頃園景休憩空間及其他配套設施。

體育盛事方面，有2024女子棍網球U20錦標賽、WBSC棒球5世界盃、樂施毅行者、香港街馬等。節慶活動方面，有中華人民共和國成立75周年展覽、中秋大坑舞火龍、香港繽紛冬日巡禮、美酒佳餚巡禮等。

▼4月30日 五月天首場演唱會暴風兩下提早結束▼

