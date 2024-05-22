新加坡航空客機急墜｜前天文台長岑智明：飛機應避開對流雲團

新加坡航空SQ321前日（21日）遇極端湍流緊急降落，造成1人死55傷事故，當中20人留醫ICU，其一為香港人。前天文台台長岑智明在社交平台表示，與專家討論後相信，飛機當時相當接近甚至穿越對流雲團，在對流雲團遇上湍流是可以預期。他認為，飛機應該避開對流雲團，以保障乘客安全， 建議乘客;盡可能綁緊安全帶。



岑智明昨日（22日）在Facebook撰文提及新加坡航空SQ321在緬甸上空遇到極端湍流，緊急降落造成1死55傷的意外。

他表示，與一位航空公司飛行員協會國際聯合會（IFALPA）的專家初步研究過這次事故，相信飛機當時相當接近甚至穿越對流雲團，對流雲團遇上湍流是可以預期的事，就算飛機當時係對流雲團之外，也有可能受附近的湍流影響，這些雲外湍流也與對流雲團擾亂附近的氣流有關。

岑稱，「一般黎（嚟）講，飛機應該避開對流雲團，以保障乘客安全。」他指，要確實事故發生的原因，以及減低將來再次出現的機會，就有待相關調查工作結果。

岑智明與航空專家分析新航意外。（資料圖片/盧翊銘攝）

對於有指飛機當時在幾分鐘內下降數千尺，岑引述據國際專家說，其實當時飛機係受飛機師控制，下降速度亦不算高。

他引述傳媒報道指是因為「晴空湍流」所致，岑智明就表示，無論「晴空湍流」抑或是流雲團引起的湍流，「做乘客嘅都應該儘可能綁緊安全帶，避免意外」。