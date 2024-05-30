47人初選案｜31人開審前已認罪　包括戴耀廷黃之鋒楊岳橋胡志偉等

初選案47名被告中，國安法3名指定法官裁定16名不認罪被告中，有14人罪成，案件餘下的31人，早於開審前已認罪，當中不乏為人熟悉的泛民人士，包括發起初選的港大法律系前副教授戴耀廷、香港眾志成員黃之鋒、岑敖暉；公民黨3名較資深成員楊岳橋、譚文豪及郭家麒等，其中29人在案件交付高院程序時已認罪，另有兩人開審前才認罪，他們的判刑會在審訊後分批處理。認罪被告大多不獲保釋，除了黃子悅、林景楠及呂智恆之外，其餘28人自案件2021年初首次提堂起便遭還押，至今已被拘留近1200日。



【47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道】

16名不認罪被告的裁決情況。(詳看下圖)

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泛民初選案共有47名被告，31人早已認罪，只有16名被告接受審訊。

兩被告開審前才改認罪

案件自2021年3月首次提堂，同年7月至2022年6月間，經歷6次交付至高院的提訊日，此期間原有29被告認罪，18人不認罪，本土組織「天水連線」成員伍健偉及「阿布泰生活百貨創辦人」林景楠，在開審前相繼改為認罪，令不認罪受審被告減至16人。

部分被告曾要求法庭在不認罪被告審訊之前判刑，但遭三名主審法官拒絕，即所有被告須待不認罪被告裁決後才作判刑。另袁嘉蔚、范國威等5人對案情仍有爭議，尚待處理。

新界西選區被告全部認罪

值得一提的是，新西選區的9名參選被告中，原本只有伍健偉不認罪受審，其餘8人早在案件交付程序階段認罪，包括朱凱迪、黃子悅、郭家麒等。隨著伍後期改認罪，以致新西所有參選被告均悉數認罪，因此不認罪被告的審訊中，甚少有資料提及該區的協調會議情況，只知道該區參選人曾自發簽署一份「共同綱領」，內容提及否決預算案的條款。

31名被告已認罪

4名負責初選協調工作的被告。(詳看下圖)

8名來自民主黨、公民黨、社民連、人民力量及新民主同盟的被告。(詳看下圖)

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5名來自香港眾志，朱凱建新西團隊，及前學民思潮的被告。(詳看下圖)

非屬前述政黨的7名時任區議員。(詳看下圖)

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餘下7名被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告，包括負責統籌工作的：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟；港島選區的：袁嘉蔚、梁晃維、徐子見；九龍西選區：岑子杰、毛孟靜；九龍東選區：馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉，新界西選區：朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、伍健偉；新界東選區：劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆；超級區議會：岑敖暉、王百羽；功能組別：林景楠。

案件編號：HCCC 69、70/2022