垃圾徵費暫緩｜政府稱押後理由充分　6月向公屋戶派指定袋半年

一再拖延的垃圾徵費，政府今日（27日）下午由副政務司司長卓永興率領一眾環保官員出席立法會的聯席會議。卓永興首先發言，表示環境及生態局局長謝展寰建議暫緩實施垃圾徵費，不在8月1日推行﹐已向行政長官報告，將會刊憲廢除之前所定的生效日期。

會議結束後，卓永興和謝展寰會見傳媒。問到會否要問責，卓永興則稱代謝展寰回答，指對方盡心盡力，兩次押後也有充分理由，今次暫緩亦然，政府是支持謝展寰工作。



謝展寰在會議舉行前20分鐘到達立法會，即被記者包圍，追問是否無限期押後，以及要否問責下台，謝展寰沒有回應，並在保安員護送下，進入官員等候室。



謝展寰在會議上補充，將在未來半年向公屋住戶派指定袋，為期半年，每戶每月派發20個免費指定袋。



立法會環境及食環兩個事務委員會今舉行聯席會議，會議結束後，被問到垃圾徵費三度押後，卓永興指首兩次理由充分，首次清潔業界稱當時是拋垃圾高峰期、也多員工請假，當時是因應業界要求而押後，而第二次則因年初時聽到市民意見，需要通過認真深入先行先試找出實際上不同持分者遇到的問題。

卓表示，當局在先行先試中得到有用數據與資料，也加深市民對垃圾徵費的認識。

問到會否要問責，卓永興代謝展寰回答，指對方盡心盡力，兩次押後也有充分理由，今次暫緩亦然，政府是支持謝展寰工作。

至於今屆政府會否再推垃圾徵費，卓永興指垃圾徵費已討論多年，但法例通過後，本屆政府做大量工作，包括各類宣傳，也有很多在地區、向不同業界的解說，然而，措施原定去年實施，當時因應清潔業界反映而押後，今年也有很多市民反映，他強調很多問題、意見是新近浮現，並非政府事前無想清楚，認為現時的決定是「務實正確，甚或是唯一的決定」。

環境及生態局局長謝展寰進場前，面對傳媒不斷追問，包括是否同意外界批政府做法不負責任、若無限期押後是否需要問責甚或落台、現屆政府會否重啟垃圾徵費等問題，一概未有回應。

會議開始， 由副政務司司長卓永興首先發言，宣布暫緩垃圾徵費在8月1日實施。他指，經過八星期先行先試，政府已收集需要的數據及意見。當中有七八成市民不讚成如期推行，認為操作繁覆，指定袋收費高，會增加家庭經濟負擔；而對於商家而言，如院舍及食肆而言，經營成本上升，基於以上結果，環境及生態局局長謝展寰向政府建議暫緩垃圾徵費，即不會在8月1日實施。

他表示，政府未來會繼續一系列的宣傳工作，會在2025年年中再向委員會報告相關事項。

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謝展寰發言指，就現時收到的反應所指，香港現時並不適合推行垃圾徵費，但政府的初心沒有變，會繼續推廣就回收及減廢。政府會加速擴大廚餘回收能力，目標在一年內增加一倍的智能廚餘機，此外亦會在未來一年設100個回收廚餘點。亦會增加綠在區區的回收點由200個至800個，並會延長綠在區區的時間。

謝表示，政府亦會推行減廢回收約章計劃，向願意參加的私人屋苑派發指定袋，參與大廈必須有物業管理，向住戶提供回收設施。政府會由6月1日起向全港公共屋邨每月派發20個免費指定袋，為期六個月，希望市民可以20個免費指定袋掉垃圾，毋須再用其他膠袋，由於相關措施僅為宣傳教育，故清潔工毋須改變現行清潔方式。

立法會議員狄志遠表示，政府今次的決定實事求事，笑言本來準備了一篇「鬧爆」的發言。不過，他亦指感到遺憾，如果是兩年前開始做宣傳教育，相信今日推行垃圾徵費會順暢很多，問及下年會否有成功指標去決定是否會推行垃圾徵費。

謝展寰表示，政府的初心沒有變，會繼續推廣就回收及減廢，亦會思考如何可以改善計劃。他續指，每個宣傳工作都有指標，但至於是否推行垃圾徵費則要看當時社會成熟度，需要到當時再評估。

▼4月1日 三無大廈試行垃圾徵費▼



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曾指受社會氣氛壓力而投下垃圾徵費支持票的民建聯立法會議員何俊賢表示，不希望聽到政府在不合適的時間提出收費，希望重點是減廢，以免有別有用心的人又指政府又推出措施收費。

立法會議員張宇人表示，環保始終是他及局長這個年紀的人伫應該重視，建議中型及大型食肆如願意做分類，可以減少其牌費。

實政圓桌議員田北辰表示，垃圾徵費一推再推，過去政府一直在想如何收費而未有想到源頭減廢，斥不少市民對政策仍不清楚，「搞咗咁耐宣傳幾失敗。」他表示，希望明年一月一日可以推出垃圾徵費，但就免費派指定袋，以讓市民適應，重申不希望放棄垃圾徵費此項措施。

立法會議員陳凱欣問及，為何只在公屋派發指定袋、會否協肋院舍回收及增加在私人屋宛安裝廚餘機。謝展寰表示，私人屋宛只要簽署約章，政府亦會派發指定袋，另亦會在私人屋宛安裝廚餘機而非僅在公屋安裝。

立法會議員陳紹雄表示，對政府決定失望，認為難得社會聚焦在此次議題上，惜政府欠缺缺心及執行力未有如期推出垃圾徵費。他質疑，派指定袋的作用不大，料有不少人拿指定袋但不會用，他亦不明白當局為何不在政府管理的場所，先分階段執行。

謝展寰表示，未能如期在8月1日推行不是決心問題，而是在法律上執行上有很大困難，要一一處理，如前線員工的工作量及困難及增加某些界別的成本等，「不是分階段就可以處理。」他又指，派指定袋可以增加社會對議題的關心，亦有不少人希望免費派指定袋以學習分類垃圾，「唔係話無用，係必定有用。」

謝續指，政府很重視民意，當有八成市民不支持垃圾徵費，政府必然要思考，但強調2030年不再用堆填區接收垃圾是不變。

立法會議員江玉歡提出，會否可以平賣指定膠袋以收回成本，又提問暫緩會否出現違約問題。謝展寰表示，與指定袋供應商是沒有規定要生產多少個垃圾袋，故不存在暫緩垃圾徵費會出現違約問題，而目前希望做好宣傳及教育，故希望先以免費派發鼓勵市民減廢。

▼4月1日 深水埗「三無大廈」試行垃圾徵費▼

