多拉A夢主題輕鐵站曝光　經典藍白紅配襯　列車設粉紅「隨意門」

睽違12年的《多啦A夢》展覽今年７月再次在港舉行，港鐵公司將與主辦單位合作，將屯門輕鐵兆康站三號月台，變身為「多啦Ａ夢主題月台」，以經典藍、白、紅配色佈置。另外，港鐵又以特別法寶「100%朋友召喚鈴」為主題，為三架輕鐵、東鐵、機場快綫列車換上新裝，讓廣大市民打卡留影。



+ 6

港鐵指，粵語版《多啦A夢》自80年代播放至今，與香港人一同成長，正如港鐵服務45載，今次的主題月台，以多啦A夢的深藍色作主調，並以他頸上的「叮噹」作點綴；至於月台上的廣告板，則搖身一變，貼上在7月13日起舉行的多啦A夢巡迴特展海報。

至於最具特色的多啦A夢輕鐵列車，會率先於610線（屯門碼頭來往元朗）行駛。這架列車以深藍色作主調，車門也特地染上隨意門的粉紅色。車頭和車尾位置，則加上模擬多啦A夢的招牌叮噹與紅色尾巴；車身亦配上今次推出的新法寶「100%朋友召喚鈴」，以及不同造型的多啦A夢，車廂內亦見其身影。

港鐵公司常務總監（香港客運服務）楊美珍說，未來仍有不同活動推出，詳情先「賣個關子」，但透露市民將可在不同車站看到各款造型的多啦A夢，稍後時間亦會公佈活動紀念票的發售安排。

▼5月25日 全球首個多啦A夢無人機表演▼



+ 19

▼5月25日 60個多啦A夢雕塑快閃中山紀念公園▼

