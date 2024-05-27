垃圾徵費再延後｜有市民已斷捨離執屋　轟政策擾民要求局長需問責

爭議多時的垃圾徵費（都市固體廢物收費計劃）「夭折」，政府今午（27日）宣佈無限期延期，政府僅交代一年後會再交代情況，未知會否再推。有受訪市民就歡迎政府決定，有人就表示當初政策公佈之際，馬上執屋實行「斷捨離」；另一邊廂，有人認為環保局局長謝展寰要為事件問責下台。



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「呢個（徵費）係政府決策，市民只能跟隨，（但）基本上唔係好便民。」旺角居民陳太認為今次政策押後是好事，政府日後增加綠在區區回收站與廚餘機，她就相信可提升市民環保意識。

被問到有關徵費計劃雖自兩年前已公布，她承認今年初才知悉，「等我猛執猛執（打掃），你知香港人唔到最急唔做嘢㗎嗎！」雖然計劃無限期延後，但她就認為今次因而「斷捨離」，成功清理家中雜物。

同為旺角居民的李小姐則直斥計劃擾民，她說香港人本身已有環保意識，以她為例，雖然所住大廈無納入「先行先試」計劃，但日常會做好分類回收；故她認為再收膠袋錢變相是擾民措施，「如果要收費就擾民，好多嘢都未完善好（配套）」。

李小姐續指，區內不見綠在區區回收點或廚餘機，變相難做廚餘分類，若然日後真的加添回收點，希望當局可按情況增加。「其實試行啫，唔夠咪再加。」被問到謝展寰需否為今次事件問責，她則說：「我覺得要，一直都覺得要」。

另有兩名不願具名的市民同樣歡迎計劃暫時擱置，更指政府「諗清楚先好再講，講完之後又唔係嗰樣嘢，驚啲市民對政府唔信任」。不過就着謝局長應否下台，她們就認為非一人之錯，「好難講嘅，咁多人嘅責任就唔好賴一個，唔係一個人講出嚟㗎嘛，人人有責任」。

水果檔負責：榴槤殼、大樹菠蘿皮難放指定膠

除了市民之外，經營水果檔的黃小姐聽到擱置後，即說「非常之贊成、我好開心吖！」她解釋指，水果檔日常有榴槤殼、大樹菠蘿皮等較難處理的垃圾，在網上看過垃圾袋實測後，認為指定膠袋並不靠譜；她又向記者出示平日使用上黑色厚底垃圾袋稱，「如果佢唔駛垃圾徵費梗係好事啦，咁好煩㗎嘛，我哋又有榴連彀、大樹菠蘿皮點掉啫。」

不過黃小姐表示，政府日後或會重推徵費，因堆填區日漸飽和，總需要另一方法解決垃圾問題，加上不少國家都有推行相關政策且收效。她希望政府未來再諮詢市民，從收費、膠袋物料等方面了解社會需要，讓政策重推得宜。