港航7000張$0機票　今早10時開搶　輪候時間多於兩小時

【免費機票／港航／大阪／名古屋／機管局】香港航空今日（28日）早上10時推出新一輪免費機票搶購，總共有7,000張，全部0元，不過未包稅費及附加費用。港航網站今日早上10時正式開售，搜尋前往今輪免費機票包括航點的機票後，介面顯示要等待多於兩小時，方能繼續購票。



即按香港航空官網$0機票搶購連結

香港航空今日（28日）早上10時推出新一輪免費機票搶購，本輪7,000張機票，由香港國際機場贊助，包括由香港出發來往大阪、名古屋、首爾、曼谷、普吉島（布吉島）、海口、三亞、成都、重慶、北京及上海的精選經濟機票，機票包括20公斤托運行李及7公斤手提行李，不過未包稅費及附加費用。

港航網站今日早上10時正式今輪免費機票搶購，首頁能正常運作及輸入搜尋資料，惟搜尋前往上述航點的機票後，介面顯示要等待多於兩小時，方能繼續購票。介面也寫明「如欲參與此次由香港國際機場贊助之機票活動，請在此頁耐心等候。」