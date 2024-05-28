垃圾徵費｜環團批免費派指定袋浪費　倡與大廈合作收集數據

政府昨日（27日）正式宣佈暫緩垃圾徵費，實施日子無期，在接下來一年會加強宣傳教育工作。有環團批評政府過度放大「先行先試」報告中的缺點，重申應把握機會先在政府場所執行，而現階段免費派指定袋屬不必要，倡議與大廈合作，收集垃圾量、回收量等數據，以免浪費公共資源。



重申倡先在政府場所執行 環團：係咪政府都驚做唔嚟

綠惜地球總幹事劉祉鋒在電台節目中表示，垃圾徵費一再延遲執行，反映政府欠缺信心、決心和執行力。他提到，法案在2021年通過，準備期多於兩年，配套設備仍未做好，顯示政府對政策信心較為弱。

他表示，之前曾與商界相討，不少業界人士反映，已準備好相關政策的實施。他又提到，從「先行先試」報告中的意見可見，在政府場所執行的效果最佳，相關清潔員工亦指，執行上沒有遇上太大的困難，「係咪政府都驚做唔嚟」，形容政府「將唔好反應放大」，建議現階段應該先在政府場所執行。

綠惜地球總幹事劉祉鋒在電台節目中表示，政策一再延遲執行顯示政府欠缺信心、決心以及執行力。

政府表示，其中一個暫緩垃圾徵費的原因是經濟復甦進度比預期慢，使用指定袋會令不同類型場所的經營成本提升。劉稱理解此原因，建議政府可設6個多月寬限期，於寬限期派指定袋，以減輕使用者的壓力，若6個月後經濟仍未能進一步復甦，就再延長寬限期。

環保署目前倉存約有共1.7億，政府計劃向公屋住戶及部分私人屋苑免費派發指定袋，他認為，現階段派指定袋沒有需要，不過亦可與相關大廈合作，向住戶派發指定袋，並要求大廈收集垃圾量、回收量等數據，以避免浪費公共資源。

綠綠償獎賞換成現金券 有效吸引市民做回收

環保協進會總幹事邱榮光表示，上星期調查發現，達8成市民願意將廢物分類回收，只是認為相關設施不足。他指，回收站與家居的距離，十分影響市民參與回收的意願。

被問到對綠綠償的積分可換成現金券的看法，他指，獎賞的類型可以十分多元化，現時獎賞大部份可兌換為日常用品或食物，認為轉換成現金券亦能有效吸引市民。

綠在區區回收便利點「綠在青衣」今日（2月23日）開幕。（江麗盈攝）

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻形容，暫緩垃圾徵費為明智的決定。她指，若市民不接受相關政策，清潔工人工作時容易與住戶起爭執。她又提到，每座大廈針對此政策的處理方式不一，有部分物管公司會「包底」、部分要求清潔員工上門收垃圾，亦有部分會收集所有住戶垃圾後，再讓清潔工分類使用指定袋和非指定袋戶。