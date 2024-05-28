4歲女童傷口縫合期間心臟驟停　仁濟醫院6時半交代

消息指，一名4歲女童到仁濟醫院急症室求診，在縫合傷口期間出現心臟驟停。仁濟醫院下午6時半將會見傳媒交代事件。



仁濟醫院出現醫療事故，一名女童傷口縫合期間現心臟驟停。（黃學潤攝）

據悉，女童在周六因後腦勺有傷，到仁濟醫院急症室求診，需要縫針治療，惟在縫針後發現女童心臟驟停。醫護隨即搶救，現時女童情況危殆。代理九龍西醫院聯網總監阮家興、仁濟醫院院長張子峯、仁濟醫院急症室部門主管練偉雄及瑪嘉烈醫院／仁濟醫院／北大嶼山醫院兒童及青少年科部門主管方乃聰下午六時半交代事件。

代理九龍西醫院聯網總監阮家興表示，一名4歲女童在周六因跌後腦勺有傷，到仁濟醫院急症室求診，需要縫針治療，惟在縫針後發現女童心臟驟停，女童現時情況危殆。團隊心情難過。因為事件罕見，故已安排兒科及急症室醫護了解事件，亦會了解其會否有隱性疾病。

仁濟醫院院長張子峯表示，女童星期六在家跌倒，有2CM的傷口及有發燒。醫院診斷後認為需要縫三針，惟完成治療後發現心臟驟停，醫護立即進行搶救。