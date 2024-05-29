假波案｜廉署拘12人　包括一港超球隊主教練及球員　另涉兩乙組隊

廉政公署去年展開「碧草」行動，瓦解一個非法外圍賭博「打假波」貪污集團，廉署經深入調查後，近日再就「碧草」行動展開延伸執法行動，最新的「勁草」行動涉及多名球員，包括港超聯球隊。廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明表示，周一（27日）的新執法行動拘捕12名男子，年齡介乎24至54歲，包括集團主腦及骨幹。《香港01》直播。



廉政公署周一展開「勁草」行動，拘捕12人，涉及多名球員，包括港超聯球隊。（郭梓謙攝）

[17:23]廉署指，港超聯球隊打假波賽事涉今及季，乙組球隊則涉2021、2022、2023年球季。至於被捕人士家屬及親友，須再調查，現階段認為未需要拘捕，但不排除有其他執法行動。

[17:20]廉署指，案件涉及1支港超聯及2支乙組球隊，另有3人屬乙組球隊但是中介人，球隊本身不涉今次造假。

[17:19]廉署指今次案件中是關於港超聯賽事，大概涉及數場賽事。

[17:12]鄭礎明稱，足球貪污不能姑息，廉署一直與足總保持聯絡，包括先後兩次檢查其守則及行為指引，也因應去年碧草行動檢視其業務涉貪風險高的範疇，呼籲足球員發見貪污行為要拒絕及舉報，「唔好忘記你作為運動員身份，要盡力作賽。」

[17:08]廉政公署執行處總調查主任劉鉑鏘稱，調查發現，案中涉2021年起三個球季，每名涉案球員每場可獲賄款數千至數萬元不等。案情指被捕的港超聯主教練及乙組教練招攬，操控入球、角球等數目，教練在場邊打暗號，如帶帽、拎水樽或除外套等發指令，同時透過親信及家人投注，除收賄款外也投注雙重獲利，個別被捕人每一賽季投注額達100萬。

[17:06]鄭礎明稱，12人中有3人來自港超聯球隊，包括1名主教練、一名中場球員及一名守門員；另有5人來自乙組球隊，包括1名教練及4名踢中場或後衞的球員；另一支乙組球隊的1名中場球員。其餘3人為俗稱「艇仔」的外圍中介人，均是本地3支足球隊主教練及球員。

[17:05]廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明指廉署周一展開行動拘捕12人，包括來自一間港超聯球隊的3人，包括球員及主教練。被捕人士中，亦包括外圍集團的艇仔。

▼2024年5月29日 廉政公署公布「碧草」行動展開延伸執法行動詳情▼



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