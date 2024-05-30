47人初選案・裁決懶人包｜16受審被告兩脫罪　裁決及理據一覽

民主派「35+」初選案，今(30日)在西九龍法院(暫代高等法院)裁決，16名不認罪被告，14人被裁定串謀顛覆國家政權罪成。16名被告中，除了吳政亨非初選參與人外，其餘15人均有參與初選。控方指他們協議，若取得立法會過半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府運作，迫特首落台。部份被告亦有簽「墨落無悔」聲明。各被告在審訊時亦曾作不同辯解。法官今(30日)下裁決時指，認為各被告在所有協調會議結束時，除少數仍有所保留及沒有參與的人士外，運用否決權是絕大部分參選人已達成的共識。但李予信在黨作出承諾及簽署時，仍未參與初選，而劉偉聰未有在參加初選時提倡五大訴求和否決預算案，對他是否真正支持存疑，最後裁定二人罪名不成立。

【47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道】

16被告裁決圖。

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兩名罪名不成立被告的理據：

李予信（公民黨，30歲）

主要辯護理由：「公民黨」沒被視作共謀者，黨的作為不能歸咎黨員，沒有轉發公民黨簽署《墨落無悔》的Facebook貼文。

主要脫罪原因：

* 黨內資歷較淺，原本不打算參選，亦不曾參與任何協調會議，直至後來因在示威衝突間被捕，他才獲黨的批准參與初選

* 公民黨簽署《墨落無悔》時，李予信尚未成為參選人，無法肯定他是否同意《墨》的內容

劉偉聰（56歲，獨立）

主要辯護理由：不支持五大訴求，亦無簽《墨落無悔》聲明，但不知為何聯署上有其名字，因不想他人知道他不支持五大訴求，當時未就簽署作澄清。

主要脫罪原因：

* 劉未有在參加初選時，提倡五大訴求和否決預算案。就是否劉支持無差別否決預算案，法官認為有合理懷疑。

* 法官指劉的職員或把其名字放入了《墨落無悔》聲明。就劉庭上稱，為免「政治自殺」，因此未有澄清。法官考慮當時的政治環境，接納其說法。裁定劉罪名不成立。

餘下14被告，法官認為他們在動用否決預算案上已有共識。

鄭達鴻（公民黨，35歲）

主要辯護理由：相信政府可以協商，會視乎預算案內容決定投票意向；不認同黨否決預算案的決定。

何啟明（35歲，民協）

主要辯護理由：控方無法證明何知道初選協議，何雖沒明確反對戴耀廷的想法，但沈默不代表支持，不打算否決預算案，民協「老奉」不投反對票。

施德來（41歲，民協）

主要辯護理由：否決預算案是《基本法》賦予的議員的權力，施只視之為談判籌碼，競選時用激進的「選舉語言」，只為改善民協「弱勢」的形象，亦因同樣理由簽署《墨落無悔》聲明。

黃碧雲（65歲，民主黨）

主要辯護理由：不曾公開表明會否決預算案，沒有簽《墨落無悔》聲明，在選舉論壇上被激進參選人狙擊，才稱會運用《基本法》及憲制權力否決預算案，並非想濫用權力。

林卓廷（46歲，民主黨）

主要辯護理由：不曾公開表明會否決預算案，沒有簽《墨落無悔》聲明。指控方僅憑林的論壇筆記舉證，不足以證明他意圖顛覆國家政權。

陳志全（52歲，人民力量）

主要辯護理由：任立法會議員的8年間，一直按照預算案內容判斷投票。「從犯證人」區諾軒力證陳品格良好。

梁國雄（67歲，社民連）

主要辯護理由：社民連文章曾指「全面否決權」是合法合憲的權力，論壇上曾稱每年都就預算案投反對票，因沒有他倡議的議題，非旨在顛覆。

何桂藍（33歲，抗爭派）

主要辯護理由：指預算案含無法審議的「財政黑洞」，即使落實五大訴求都會反對，預視參選後會被取消資格(DQ)，參選時已知沒機會成為議員及運用否決權。

鄒家成（27歲，本土抗爭派）

主要辯護理由：發起《墨落無悔》聲明只為展現抗爭意志，而非協議，無意推翻中央政府或迫令特首辭職，只想在議會爭取「港人優先」的政策。

余慧明（37歲，抗爭派）

主要辯護理由：雖主張否決預算案，但未有參與協調會議，向來單獨行事，強調否決預算案是談判手段，表明可和政府磋商，底線訂立雙普選時間表。

楊雪盈（37歲，獨立）

主要辯護理由：初選落敗後，未有跟初選協議仍自行參選。立場溫和，專注社區活動。

柯耀林（53歲，獨立）

主要辯護理由：參加初選只為「試水溫」，估計正式選舉中的勝選，為顯得更開明而簽《墨落無悔》，不排除是順應當時政治氣氛而行。

彭卓棋（29歲，獨立）

主要辯護理由：當選後會審議預算案才投票，不會無差別地反對。為滿足「深黃」選民才扮得比自己更黃，怕「畀人夾」才簽《墨落無悔》聲明。

吳政亨（45歲）

主要辯護理由：沒有參與籌備初選，並非共謀者，沒有與其他被告就無差別否決預算案有協議。