47人案・裁決懶人包｜劉偉聰李予信脫罪　16被告裁決理據一覽

民主派「35+」初選案，今(30日)在西九龍法院(暫代高等法院)裁決，16名不認罪被告，14人被裁定串謀顛覆國家政權罪成。16名被告中，除了吳政亨非初選參與人外，其餘15人均有參與初選。控方指他們協議，若取得立法會過半議席，會無差別否決預算案，以癱瘓政府運作，迫特首落台。部份被告亦有簽「墨落無悔」聲明。各被告在審訊時亦曾作不同辯解。法官今(30日)下裁決時指，認為各被告在所有協調會議結束時，除少數仍有所保留及沒有參與的人士外，運用否決權是絕大部分參選人已達成的共識。但李予信在黨作出承諾及簽署時，仍未參與初選，而劉偉聰未有在參加初選時提倡五大訴求和否決預算案，對他是否真正支持存疑，最後裁定二人罪名不成立。



【47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道】

16被告裁決圖

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兩名罪名不成立被告的理據：

李予信（公民黨，30歲）

主要辯護理由：「公民黨」沒被視作共謀者，黨的作為不能歸咎黨員，沒有轉發公民黨簽署《墨落無悔》的Facebook貼文。

主要脫罪原因：

* 黨內資歷較淺，原本不打算參選，亦不曾參與任何協調會議，直至後來因在示威衝突間被捕，他才獲黨的批准參與初選

* 公民黨簽署《墨落無悔》時，李予信尚未成為參選人，無法肯定他是否同意《墨》的內容

劉偉聰（56歲，獨立）

主要辯護理由：不支持五大訴求，亦無簽《墨落無悔》聲明，但不知為何聯署上有其名字，因不想他人知道他不支持五大訴求，當時未就簽署作澄清。

主要脫罪原因：

* 劉未有在參加初選時，提倡五大訴求和否決預算案。就是否劉支持無差別否決預算案，法官認為有合理懷疑。

* 法官指劉的職員或把其名字放入了《墨落無悔》聲明。就劉庭上稱，為免「政治自殺」，因此未有澄清。法官考慮當時的政治環境，接納其說法。裁定劉罪名不成立。

餘下14被告，法官認為他們在動用否決預算案上已有共識。

鄭達鴻（公民黨，35歲）

曾出席東區協調會，其主要辯護理由稱，相信政府可以協商，會視乎預算案內容決定投票意向；不認同黨否決預算案的決定。

罪成理由：

* 鄭反對否決預算案，與其公開發言不符，非真誠相信日後仍能豁免跟隨黨的立場投票

* 鄭並非別無他選，而是為了圓「議員夢」選擇跟隨黨的立場

* 公民黨已在記者會明言立場，為保留彈性而以黨名義簽署《墨》不符邏輯

何啟明（35歲，民協）

主要辯護理由：控方無法證明何知道初選協議，何雖沒明確反對戴耀廷的想法，但沈默不代表支持，不打算否決預算案，民協「老奉」不投反對票。

法官認為何知悉並同意否決預算案的協議，裁定罪名成立。

施德來（41歲，民協）

主要辯護理由：否決預算案是《基本法》賦予的議員的權力，施只視之為談判籌碼，競選時用激進的「選舉語言」，只為改善民協「弱勢」的形象，亦因同樣理由簽署《墨落無悔》聲明。

法官認為施知悉並同意否決預算案的協議，裁定罪名成立。

黃碧雲（65歲，民主黨）

主要辯護理由：不曾公開表明會否決預算案，沒有簽《墨落無悔》聲明，在選舉論壇上被激進參選人狙擊，才稱會運用《基本法》及憲制權力否決預算案，並非想濫用權力。

法官認為黃知悉並同意否決預算案的協議，裁定罪名成立。

林卓廷（46歲，民主黨）

主要辯護理由：不曾公開表明會否決預算案，沒有簽《墨落無悔》聲明。指控方僅憑林的論壇筆記舉證，不足以證明他意圖顛覆國家政權。

法官認為林知悉並同意否決預算案的協議，裁定罪名成立。

陳志全（52歲，人民力量）

主要辯護理由：任立法會議員的8年間，一直按照預算案內容判斷投票。「從犯證人」區諾軒力證陳品格良好。

法官認為陳知悉並同意否決預算案的協議，裁定罪名成立。

梁國雄（67歲，社民連）

主要辯護理由：社民連文章曾指「全面否決權」是合法合憲的權力，論壇上曾稱每年都就預算案投反對票，因沒有他倡議的議題，非旨在顛覆。

法官認為梁知悉並同意否決預算案的協議，裁定罪名成立。

何桂藍（33歲，抗爭派）

主要辯護理由：指預算案含無法審議的「財政黑洞」，即使落實五大訴求都會反對，預視參選後會被取消資格(DQ)，參選時已知沒機會成為議員及運用否決權。

法官認為何知悉並同意否決預算案的協議，裁定罪名成立。

鄒家成（27歲，本土抗爭派）

主要辯護理由：發起《墨落無悔》聲明只為展現抗爭意志，而非協議，無意推翻中央政府或迫令特首辭職，只想在議會爭取「港人優先」的政策。

法官認為鄒知悉並同意否決預算案的協議，裁定罪名成立。

余慧明（37歲，抗爭派）

主要辯護理由：雖主張否決預算案，但未有參與協調會議，向來單獨行事，強調否決預算案是談判手段，表明可和政府磋商，底線訂立雙普選時間表。

法官認為余知悉並同意否決預算案的協議，裁定罪名成立。

楊雪盈（37歲，獨立）

主要辯護理由：初選落敗後，未有跟初選協議仍自行參選。立場溫和，專注社區活動。

罪成原因：

* 曾出席初選記者會，知悉戴耀廷提及否決權

* 電腦搜獲文件顯示，楊在《國安法》後仍同意否決預算案，立場為「必然否決」

柯耀林（53歲，獨立）

主要辯護理由：參加初選只為「試水溫」，估計正式選舉中的勝選，為顯得更開明而簽《墨落無悔》，不排除是順應當時政治氣氛而行。

法官認為柯知悉並同意否決預算案的協議，裁定罪名成立。

彭卓棋（29歲，獨立）

主要辯護理由：當選後會審議預算案才投票，不會無差別地反對。為滿足「深黃」選民才扮得比自己更黃，怕「畀人夾」才簽《墨落無悔》聲明。

罪成理由：

* 宣傳單張及論壇提「否決財政預算案」，清楚知道「35+」目的

* 沒有打算要與政府談判，明知否決權會干預到政府運作

吳政亨（45歲）

主要辯護理由：沒有參與籌備初選，並非共謀者，沒有與其他被告就無差別否決預算案有協議。

法官在裁決理由指出，雖然吳並非初選的參與者，但他知悉「35+」的計劃，是運用否決權迫政府回應五大訴求，亦有電郵顯示吳與戴耀廷有電郵來往，利用吳發起的登報計劃，是遊說泛民選民要投票給初選勝出者，吳在同年7月刊登廣告，其意圖亦是基於與戴先前所作的協議，故裁定吳亦罪名成立。

14罪成被告的裁決詳情

被告鄭達鴻。(廖雁雄攝)

1. 鄭達鴻

官指鄭達鴻未向黨提異議

法官指，鄭達鴻曾出席公民黨於2020年3月記者會的事前準備會議，當時譚文豪曾稱要「去得盡啲」以否決預算案作為與政府談判的籌碼，法官認為鄭必然能預計譚等人在記者會上的發言，但他沒在會上就黨魁楊岳橋稱該黨會否決政府議案的說法提出異議。

公開發言與黨立場一致

鄭曾自言反對否決預算案，但法官指出這項立場與其公開發言不相符，反之鄭的公開發言與公民黨立場一致，包括他在街站、選舉論壇，以及向民主動力提交的舊政綱，均曾明言公民黨會否決預算案，這些論述沒有可能使他真誠相信，自己當選後仍可申請豁免跟隨黨的立場投票。

稱以黨名義簽聲明不合邏輯

此外，鄭曾在網台節目上，提到「35+」共同目標是要「撼動政權」，並稱公民黨已簽下《墨落無悔》。雖然鄭稱以黨名義簽署《墨》是要保留彈性，惟法官認為這個說法不合邏輯，因為譚文豪及楊岳橋早在3月的記者會上明確提出否決預算案的立場。即使公民黨在《國安法》生效後改用「無字政綱」，也只是為免被DQ，始終沒改變對否決權的立場。

認為鄭非沒有選擇

法官不接納鄭稱若與黨內持相反立場會堵上其政治生涯，並指他不是沒有選擇，而是選擇跟隨黨的立場，以求取得黨的支持圓「議員夢」，甚至跟隨楊和譚更激進的立場——無差別否決預算案；況且鄭曾攻讀法律，以他的法律背景，沒有可能不知道初選目的是要促使立法會兩度解散及特首下台。

被告楊雪盈。(廖雁雄攝)

2. 楊雪盈

警方在楊的電腦搜出協調文件

楊雪盈沒有自辯，法官指警方曾從她的電腦中檢獲港島區協調文件，當中提及參與者認同若取得過半議席，將會積極運用立法會的權力，包括否決預算案，反映她知悉否決權是「35+」重要元素。此外，楊曾出席初選主辦方於2020年7月《國安法》實施後的記者會，會上戴耀廷表明「35+」目標是為取得議會控制權，從而運用否決權。上述種種因素，均可顯示楊知道初選目的。

另有文件顯示楊國安法後仍堅持立場

至於楊雪盈是否同意使用否決權，法官首先指出，雖然楊的個人FB沒有轉發《墨》，但她的名字曾出現在其他參選人轉發的帖文，唯一合理推論是楊知悉《墨》內容提及「會運用」否決權爭取五大訴求。再者，楊的電腦內曾被搜出的兩份「QA」文件中，其中一項問題為：「你是否一定會否決財政預算案？」而答案為：「是。」從該份文件另一問答可見，當時《國安法》已實施，反映楊在《國安法》後仍堅持其立場。

曾明言其立場是必然否決

法官又指，雖然楊雪盈沒將「否決權」與「五大訴求」扣在一起，但她曾明言其立場是「必然否決」，因她認為政府不公義。其後楊在初選中落敗，並發聲明指她會遵守初選協定，跟從民主派協調的安排，並籲支持者投票予初選勝出者，可見她有意遵從協調會議達成的共識。儘管楊最終仍然報名參加正式選舉，違反《墨》及初選協議，但這不影響法庭裁斷她知悉並同意初選協議。

被告彭卓棋。(廖雁雄攝)

3. 彭卓棋

宣傳單張明確表明運用否決權

法官指彭卓棋的宣傳單張中，提及立會過半願景為「否決財政預算案」，並附戴耀廷「攬炒十步曲」路線圖，另曾提及「不論35+與否，代議士必須運用否決權」、「以『 議會抗爭攬炒』迫使政府回應五大訴求」等，明確地將否決權及五大訴求扣在一起，由此可肯定彭清楚知道「35+」的目的，彭自辯時提出與此相反的說法，不可信亦違反常識。

論壇上曾明言不惜癱瘓政府

彭卓棋自辯時稱，有意為年輕企業家拓展大灣區機遇，法官不接納彭會因此立場而不用否決權，因用否決權與其經濟理念並不相違悖。法官並指彭受過良好教育，必然知道常人會理解其宣傳單張所傳遞的訊息，就是他當選後會運用否決權。此外，彭亦曾在初選論壇上明言：「入到議會不惜以肢體抗爭、癱瘓政府、否決財政預算案」。

認為彭投機取巧向提供對其有利說法

法官續指從庭上可見，彭卓棋「投機取巧（opportunistic）」且不可信，只向法庭提供對其有利的說法，拒信他稱宣傳單張只是「選舉語言」，明顯他將中央及相關政府塑造成「敵人」，並稱因為預算案不公義而會否決。法官認為彭沒有打算要與其形容為「獨裁」的政府談判，相反是明知否決預算案會干預政府運作，仍要繼續為止，意圖嚴重損害政府及中央的合法性。

法官並說，《國安法》後，彭雖曾在街上派發已撕爛的宣傳單張，但單張仍見到「對抗」、「反抗」等字眼，似乎是要向公眾表達，他仍要堅持對抗政府。

案件編號：HCCC 69/2022