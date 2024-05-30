47人初選案｜多國領事關注　長毛妻陳寶瑩請願受阻　市民冀表支持

民主派「35+」初選案，16名否認串謀顛覆國家政權罪的被告，在2023年歷長達近1年的審訊後，將於今日（30日）起有裁決。昨夜凌晨起，西九龍法院有近百人排隊，多國領事及歐盟代表也有到場，歐盟代表指一直密切關注事件。



被告之一梁國雄的妻子陳寶瑩與三位等社民聯人士一度欲於庭外請願，不斷被警方勸喻前行，不許停留。



早前因涉嫌違反《維護國安條例》下煽動罪被捕的牙醫李盈姿今早也有在庭外排隊。隊伍中也不乏關心案件的市民，排頭位的姨婆指昨晚6時已到場，對裁決不抱期望，只望出來表達支持。



47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道

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多國領事及歐盟代表到場

西九龍法院今早有近百人排隊，隊伍中有多國領事館，包括美國、法國、德國、意大利、愛爾蘭、捷克、及歐盟代表。其中歐盟駐港澳辦事處副主任、政治、新聞和信息部主任 Matthias Kaufmann表示，歐盟及其成員國一直密切關注國安法案件，指案件皆是針對參與民主活動人士。

他表示，47人案是一個引人注目的案件，自其被捕起，一直在密切關注事件。而是次法庭亦開放予公眾人士，指香港司法機構主席的公開和透明是一個重要特點。他又指，他們在世界各地都會觀看、參與審判並觀察審判，以展示其對民主和人權的承諾。

早前因涉嫌違反《維護國安條例》下煽動罪被捕的牙醫李盈姿今早也有在庭外排隊，李盈姿曾向傳媒表示，昨晚獲保釋、回家洗澡及執拾物品後便到場。

社運人士雷玉蓮、曾健成亦在場，雷玉蓮帶同早前在長洲買的平安包，希望被告們平安大吉，又指最擔心其中一位被告「長毛」梁國雄。梁國雄的妻子陳寶瑩與三位等社民聯人士也一度欲於庭外請願，惟不斷被警方勸喻前行，不許停留。社運人士王婆婆到場後，也被隔開到西九法院對面、深水埗公園游泳池對開作聲援。

有市民通宵排隊等候旁聽 稱對裁決結果不樂觀

前沙田區區議員、現經營獨立書店的黃文萱、前立法會議員邵家臻、社民連前主席黃浩銘、 前香港立法會議員劉慧卿均有到庭旁聽。其中劉慧卿表示，期望香港回復言論及集會自由。

隊伍中也不乏關心案件的市民，人稱「姨婆」的旁聽師及麥太昨晚11時就到場排隊。麥太表示，因為覺得不公義，「係良知叫我出嚟」，故昨晚皆未有感疲倦。她又指「呢47人犯咗咩法呢？我都唔知佢地犯咩法，所以我要嚟聽下。」她預計是次結果並不樂觀。

排頭位的姨婆又指，47人的案件基本上都有去旁聽，「佢地（被告）無錯架嘛……唔明點解話佢哋錯。」，但她續指對裁決不抱期望：「出嚟支持，就冇期望嘅」，她也提到因擔心有「排隊黨」，因此昨晚6時到便到法院。

趙小姐也是昨晚11時到達法院外排隊，亦排前列位置。她指，自已亦在黎智英案旁聽，而該案有「排隊黨」霸佔庭上的坐位，是次擔心「排隊黨」，因此較早到來。她指到庭支持被告，但認為結果凶多吉少。