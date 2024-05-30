47人初選案．判辭解讀2｜李予信在黨作協議及簽聲時仍未成候選人

民主派47人初選案，16名不認罪被告中，有兩人罪名不成立，其中公民黨的李予信，法官接納李原本並無準備參與初選，他是在較後期才加入，亦無參與任何協調會議，至公民黨簽署《墨落無悔》時，李亦尚未成為參選人，故無法肯定他是否同意《墨》的內容，故裁定他罪名不成立。



李予信脫罪後稱想家人飲茶。(詳看下圖)

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李原不獲黨內批准參選

法官接納李予信大部分證供，相信他原本並無打算參與初選，亦無參與任何由戴耀廷及區諾軒舉辦的協調會議，直至2020年6月公民黨開始「徵召」黨員參選超區，他才開始有興趣參選，但最初並不獲黨內批准，及後6月中他因在示威期間被捕，他才成功獲黨的批准參與初選。

黨簽署墨落無悔聲明時李仍未參與初選

法官亦接納，李予信對公民黨於2020年3月25日開記者會的準備會議並不知情，只知道該記者會主題是要宣傳選民登記；亦對公民黨內部就簽署《墨落無悔》的討論不知情，不知道該黨於6月11日以黨名義簽署《墨》，因為當時李尚未正式成為參選人，無法肯定他是否同意《墨》內容。

同案16名被告的裁決情況。(詳看下圖)

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認為李必知道黨所作的承諾

不過法官認為李予信必然清楚知道公民黨黨魁楊岳橋聲言要否決預算案的「莊嚴承諾」，因為李曾出席公民黨記者會，亦曾出席公民黨3月30日內部的「立法會選舉心戰室核心小組」第三次會議，會上曾討論立法會選舉籌備及檢討記者會，只是李的參與度較低。

超區協調會舉行時李非候選人

法官續指，即使李予信曾於2020年3月公民黨記者會後，轉發該黨曾提及否決預算案的FB帖文，但當時他只是黨內成員，而非參選人；後來李簽署初選提名表格，確認「支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識，包括『民主派35+公民投票計劃』及其目標。」但超區召開的協調會議於2020年5月舉行，當時李尚未正式成為公民黨候選人。