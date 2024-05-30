港大副校風波・拆局｜ 張翔王沛詩矛盾加劇　大學陷管治混亂危機

港大校委會周二爆出委任副校風波，在校長張翔反對之下，突然通過七個暫任副校人選，有違一貫做法。事件再一次折射張翔與校委會主席王沛詩的矛盾，無因「吹哨者電郵」調查報告的「證據不足以確立對校長指控」結論告終，反而愈來愈白熱化，直接衝擊大學管治。消息指，張翔曾在校委會會議中揚言要徵詢法律意見，甚至司法覆核推翻任命副校的決定；而王沛詩一方，亦早已在開會前徵詢法律意見，覺得委任權在校委會而非校長。



有熟悉港大校政的人士認為，兩人已難以繼續合作，兩人互不相讓的狀況，會引起管治混亂，校內部門在決策上「唔知邊個係阿頭」。有另一知情人士稱，據悉新副校需要與張翔開會，但張翔採取迴避態度。



2024年3月14日，香港大學校長張翔（右二）、港大校委會主席王沛詩（左二），出席港大學者頒獎禮。（港大圖片）

消息：7名暫任副校開會前獲徵詢 所有人同意任命

港大校政風波愈演愈烈，事源校委會本周二（28日）舉行例會，有校委突然提出暫任七位副校長的安排，事前校長張翔對人選並不知情。有人形容，張翔當時極度憤怒，亦甚為震驚，曾提出反對，不過，校委會仍繼續投票議決，並以大比數通過。

暫任副校的委任程序是否恰當，是今次焦點之一。張翔於會上批評校委會處理沒有依照程序，警告決定可被司法覆核。根據過往慣例，一般就副校暫任或署任安排，由校長向校委會提議人選，再經校委會通過。不過，今次卻罕有由校委會自行提出副校長名單，此前從未發生過。

據了解，校委會主席王沛詩有份參與這個暫任副校清單，名單上的人選事前已獲徵詢，全部人均接納新職位，不少校委成員開會前已知情，不過暫任的副校名單，開會當日才傳閱。

張翔去年被「吹哨者」投訴多宗管治不當，王沛詩於校委會後交代調查安排。

王沛詩一方亦早已諮詢法律意見，包括問過屢次代表政府打官司的資深大律師余若海。根據《香港大學條例》及港大規程，「副校長由校務委員會按校務委員會訂明的條款和條件委出；副校長的任期由校務委員會決定，而他須承擔由校長指派的職責。」知情人士分析，《條例》無寫過校長有角色，委任權在校委會而非校長，因此校委會不論是正式委任或是「暫任」（interim），就算有權用到盡，亦無問題。

不過，根據港大規程亦指出，校長有權在大學主管人員暫時懸空或缺席，委任他人「署理」（acting）職位，亦有權在任何其他校務委員會所決定的職位暫時懸空期間，委任「署理」職位。

港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

最新九名副校班底 僅三人由張翔任命

在新的人事佈局下，港大副校增至九人，僅三人是由張翔親自任命，包括來自清華大學的宮鵬和申作軍，以及在港大任職多年的王于漸。申作軍的職務維持不變，繼續主理研究範圍。宮鵬則由主理學術發展，轉為負責環球事務，而該副校崗位一直懸空多時。王于漸原先暫任首席副校長，兼署任行政及財務副校長，目前轉任由2021年空缺至今的「副校長（大學拓展）」，變相降職。

今次亦有兩個新設的副校職位，分別負責「Business」（商業事務）和「Health」（健康事務），由經管學院院長蔡洪濱和醫學院院長劉澤星暫任。翻查校網，這兩個職務未見有招聘通告，據知校方亦尚未公開招聘。兩個職位連中文官方翻譯都未有。

2024年3月16日，香港大學校長張翔（右三）、港大校委會主席王沛詩（右二），出席港大校友日活動。（港大圖片）

港大校長辦公室網站截至晚上7時仍未更新副校長名單。（網頁截圖）

校方無公布 消息：張翔迴避與新副校開會

事隔兩日，港大至今未對外交代人事任命安排，只是透過學校網頁，以「校委會會議討論摘要」方式公布，大學主管人員的簡介亦未見更新。至於港大校長辦公室網頁，同樣未見加入暫任新副校的資料。

校委會周二晚開會，有港大高層周三一早看新聞才知道「發生政變」，直言「除了震驚，還是震驚」。亦有港大職員指，直至收到記者查詢，才知道完整副校長的名單，說明港大的行政部門，完全無準備。

有知情人士稱，據悉新副校需要與張翔開會，但張翔採取迴避態度。

2024年3月16日，香港大學校長張翔（右三）、港大校委會主席王沛詩（右二），出席港大校友日活動。（港大圖片）

前因：有副校人選遭遴選委員會反對 仍獲薦予校委會

張翔去年10月被「吹哨者」投訴多宗管治不當，校委會專責小組調查後，最終結論是小組可掌握的證據，不足以確立對校長行為不當的指控。張翔事後發聲明指，「終於還我清白」，不過，據悉報告仍有指出各投訴所反映的行政問題。

而事後仍出現副校遴選問題，當中牽涉副校長（大學拓展）職位。張翔去年面對的吹哨者電郵的其中一項指控，就是關於遴選此職位，要求不招標挑選獵頭公司。

有知情人士指，大學拓展副校人選曾遭遴選委員會大比數反對；而行政及財務副校長的人選亦曾被人力資源處、財務及企業管理處質疑，兩個人選仍獲推薦至校委會，最終雖撤回，但反映有人意圖糊弄過關，惹起部份校委不滿，加上張翔自上任以來，管治團隊尚未完整「埋班」，太多「吉位」，校委會有必要盡快處理。

「唔知邊個係阿頭」 猶如逼張翔辭職

有熟悉港大校政的人士認為，今次事件反映張翔與王沛詩不咬弦的矛盾白熱化，兩人已很難繼續合作下去，「大家無晒界線」。他認為，雙方的不和，雖未致令大學運作停頓，但已引起管治混亂，在決策上「唔知邊個係阿頭，邊個先係話事」。

他指，校委會「有權用盡」、不尊重校長的意見，先例已可訴諸於2015年的「陳文敏事件」，如今校委會越俎代庖，「落重手」直接通過委任暫任副校，大幅度改動管治班子，猶如逼令張翔辭職，直言難料如何「收科」。

▼港大將設九名副校長▼

