高鐵｜港鐵6.15跟隨加價涉18站　最高加兩成　同日開通張家界西線

港鐵今日（30日）宣布，下月15日起開通一條往來湖南省張家界西的長途線，增設邵陽、懷化南、洞口、鳳凰古城、吉首東及張家界西6個站點；往來西九龍站及廣州東、深圳北等短途站會加班次。



至於中國國家鐵路集團早前宣布6月15日起多條高鐵段價格調整，部份路線加價近兩成，但會採浮動政策令實際票價「有加有減」，部份減幅多達34%。港鐵今（30日）表示，相關路段18個主鐵長途站點，包括北京西、武漢、上海虹橋、杭州東等，也會同日調整票價。



2月17日內地春節8日長假最後一日，高鐵西九龍站下午有大批內地旅客乘搭列車返回內地。黃浩謙攝）

內地早前宣布，6月15日起武廣高鐵、滬杭客專、滬昆客專、杭甬客專的路段票價進行調整，部份路段二等座加價約20%，包括較熱門的上海虹橋至杭州東票價；但相對會推浮動票價策略，以公布票價為上限、55折為下限，令部份車次最低票價有機會「減價」逾30%。

港鐵今日宣布，因應6月15日起，京廣高鐵武漢至廣州段、杭州至寧波高鐵和滬昆高鐵上海至杭州段、杭州至長沙段運行的時速300公里及以上動車組列車的票價將進行優化調整，途經上述路段的18個高鐵長途站點路線，同日起也會調整票價。

港鐵指，高鐵6月15日起增一條長途線連接香港至張家界。（視覺中國）

相關18個站，包括北京西、石家莊、鄭州東、武漢、長沙南、上海虹橋、杭州東、金華、上饒、天津西、勝芳、白洋淀、邯鄲東、岳陽東、衡陽東、株洲西、郴州西及韶關站。

港鐵又表示，同日起會新增一條往來湖南省的長途線，增設邵陽、懷化南、洞口、鳳凰古城、吉首東及張家界西6個站點，令直達站點增至78個，該路線每日行駛一對來回列車，相關車票6月1日起發售。

2月17日內地春節8日長假最後一日，高鐵西九龍站下午有大批內地旅客乘搭列車返回內地。黃浩謙攝）

另外，來往廣州、深圳等地的高鐵短途列車服務，亦會由6月15日起增加，部分新增的列車班次同時適用於「靈活行」，令高鐵班次增至每日最少100對車，詳情如下：

• 往返廣州東站:每日將由20班增加至26班;

• 往返深圳北站(包括直達及途經):每日將由146班增至159班(周六則為161班);

• 往返福田站(包括直達及途經):每日將由97班增至106班(周六則為109班)。

