47人初選案｜警國安處李桂華歡迎裁決　指初選屬幌子旨在癱瘓政府

民主派「35+」初選案，16名否認串謀顛覆國家政權罪的被告今日（30日）有裁決，16人中14人罪成，僅劉偉聰與李予信脫罪。國家安全處總警司（國家安全）李桂華下午會見傳媒稱歡迎法庭裁決，又指雖然有兩被告暫時脫罪，但在判詞中可見法庭視事件嚴重，認為裁決是對他們的當頭棒喝。



他又指，經118日審訊，法庭將證據展開，相信大家已明白初選屬幌子，各被告是想取得立法會半數議席，進入議會後作出無差別否決財案，屆時特首須解散議會，而各被告則會再次重施故技，令特首須辭職，從而癱瘓政府。



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李桂華表示，歡迎今日案件裁決14名不認罪被告罪名成立，雖然有兩人暫時脫罪，但在判詞中可見法庭視事件嚴重，多名被告是串謀犯罪，又指他們目無法紀，認為裁決是對他們的當頭棒喝。對於被定為無罪人士，李指主控官已要求保釋延期，並提出上訴。

他稱，約3年多前跟傳媒介紹案件，當時有記者問到為何初選有違國安，會犯串謀顛覆國家政權罪，他說經118日審訊，法庭將證據展開，相信大家明白初選屬幌子，各被告是想取得立法會半數議席，進入議會後作出無差別否決財案，屆時特首須解散議會，而各被告則會再次重施故技，令特首須辭職，從而癱瘓政府。

李桂華：如當時無當機立斷香港或會踏上「攬炒十步曲」

他續指，三年多後香港已相對很平靜，如當時無當機立斷，香港或會踏上「攬炒十步曲」，持續有示威、抗議，續反問大眾是否想有這樣的生活。他又提到，審訊期間有很多外來抹黑與恐嚇，但各方仍繼續執行國安職務。

國家安全處總警司（國家安全）李桂華指兩名罪脫人士仍需保釋，法理上是容許這樣做。

被問到今日兩名罪脫人士理應屬無罪之身，惟仍需保釋，做法是否合理，李桂華回應指是根據刑事訴訟條例所作的行為，強調法理上是容許這樣做。

就涉國安案件，有被告脫罪，李桂華回應指，審訊是視乎證據，又指雖然今日有兩人暫脫罪，但案中有45人成功入罪，有部份人經審訊，有部份是認罪，認為調查質素高。

提到仍扣留各被告護照，李指是據國安法賦予的權力，因調查未完結，各被告也要留在香港，故不會發還證件，待調查完結會發還，而事前也要經裁判官批准。

就傳媒問到參與初選的選民的角色，李未正面回答，僅重申初選是幌子，重點是想顛覆國家政權罪，令政府不能運作。

李桂華也提到，初選案有八人續保人士的案件仍有調查中，如有足夠證據，會與律政司研究作進一步行動。