JUPAS改選｜教大歷史教育競爭最大43人爭一額　工商管理最多人報

大學聯招首輪改選於5月29日結束，根據八間大學提供的數據顯示，教大歷史教育榮譽學士競爭最激烈，有429人將課程放於BandA(首三志願），平均每43人爭一個學額；其次是中大健康與體育運動科學，平均每40.41人爭一個學額。



以Band A申請人數統計，改選後最多人報讀是中大工商管理學士綜合課程，有二千多人報讀；其次是港大護理學學士及護理學學士精英領袖培育轉修組別，共1,629人爭奪210個學額。



以首三個志願（Band A）計算，首輪改選後競爭較激烈的課程是教大歷史教育榮譽學士，由429人爭奪只有10個學額，平均約43人爭一個學額。（資料圖片）

中大及浸大體育類課程受歡迎

以首三個志願（Band A）計算，首輪改選後競爭較激烈的課程是教大歷史教育榮譽學士，由429人爭奪只有10個學額，平均約43人爭一個學額。其次，體育類課程亦炙手可熱，包括中大健康與體育運動科學，17個學額，有687人報讀，平均每40.41人爭一個學額。還有浸大體育與康樂管理文學士，提供22個學額，共768人報讀，平均每34.91人爭一個學額。

另外，個別大學競爭最激烈的學科，城大是社會及行為科學系，提供僅10個學額，有329人報讀，平均每32.9人爭一個學額。嶺大就以動畫及數碼藝術（榮譽）文學士最「搶手」，提供15個學額，有409人報讀，平均每27.27人爭一個學額。理大則以中國歷史及文化（榮譽）文學士最受歡迎，提供20個學額，有370人報讀，平均每18.5人爭一個學額。

中大工商管理最受歡迎 逾二千多人報讀

比對八大各課程Band A報讀人數，中大工商管理學士綜合課程吸引最多人報讀，課程提供222個學額，有2,211人報讀。其次，港大護理學學士及護理學學士精英領袖培育轉修組別則分別有1,457人及172人報讀，由於兩個課程是合併計算學額，即共1,629人爭奪210個學額。而科大的工程學，提供532個學額，有1,593人報讀。

中大工商管理學士綜合課程吸引最多人報讀，課程提供222個學額，有2,211人報讀。（資料圖片／黃浩謙攝）

港大課程中，第二受歡迎的是工學學士，有1,136人爭奪210個學額，第三則為內外全科醫學士，有996人競逐295個學額。