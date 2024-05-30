仁濟醫院女童縫針事故｜父報警控院方解釋失實：女兒臉被按在枕頭
仁濟醫院4歲女童上周六（25日）在家跌倒，送院縫針時突心臟停頓，現情況危殆，院方本周二（28日）公布事件時強調，醫護有跟足既定程序協助固定女頭頭部，會循罕見隱疾等方向調查。
該醫院記者會兩日後，女童爸爸黎先生今晚（30日）聯絡《香港01》，斥院方在記者會上所講並非事實真相，強調縫針當時他在旁邊，眼見有醫護將他女兒臉部向下按在枕頭，可能令她窒息，但當時因相信醫護專業無為意，女兒停止爭扎時，醫護更說：「個小朋友乖咗喎！」豈料縫針後轉身已心臟停頓。他強調指女兒一向身體健康，抽血檢查後也沒發現有病。
黎先生稱，女兒現時已失去自住呼吸、大腦完全受損，只剩心跳。他痛斥仁濟醫院推卸責任，今日（30日）傍晚已到荃灣警署報案，希望特首李家超跟進事件，更要仁濟醫院及醫管局還女兒公道。《香港01》正向醫管局查詢。
仁濟醫院周二（28日）舉行記者會交代醫療事件，稱4歲女童在家椅子跌倒後腦勺受傷，送院後發現有2厘米長的傷口和發燒攝氏38度，發燒原因為腺病毒感染。經檢查後為其縫3針，並在3分鐘內完成，但完成後才發現女童失去意識心跳。
院方當時強調，醫護人員有按既定程序固定女童為其縫針，仁濟醫院急症室部門主管練偉雄至即場用手示範如何固定，指會用手協助固定病人頭部。醫院稱事件罕見，正調查女童是否有罕見病。
不過，記者會後兩日，黎先生今天聯絡《香港01》要往警署報案，約1.5小時後，他在警署外稱，醫院說法與其眼見事實不符。他稱，縫針當時正在身旁陪女兒，當時有兩名醫護在場，一人為女兒縫針，另一人固定女兒頭部及身體。
他憶述，當時病床下方有一個枕頭，醫護按住其頭部，女兒臉部向下掩埋在枕頭之中，醫護用類似毛氈及萬能貼，將女兒手腳綁實，並開始縫針。
黎先生指，女兒初時不斷爭扎，醫護用更大力氣將其按住，之後開始安靜，醫護更向他說：「個小朋友乖咗喎。」他稱約4分鐘後完成縫針，但女兒轉過身來已心跳停頓。
黎先生稱自己無醫療知識，當時十分相信醫護人員，不會質疑對方，且見女兒又喊又爭扎，心裡只想著盡快縫完，豈料釀成大禍。
佢係跌親個頭聯針咋嘛，點解聯聯下差唔多死……我以為聯針好簡單嘅事，點知聯幾針會聯成咁？我冇辦法保護到佢，好對唔住佢！
事件發生後，黎先生與太太日以繼夜到瑪嘉烈醫院輪流照顧女兒，未暇看記者會。他指近日看到新聞報道後，發現院方說法與其認知有出入，隨即通知瑪嘉烈醫護，醫院今日安排仁濟醫院高層與其會面，「但仁濟話唔關佢哋事、唔係佢哋搞成我個女咁。」
如果唔關你事，個女冇病冇痛點會咁樣？點會唔關你事？你話我女唔係你搞成咁？
他痛斥仁濟醫院推卸責任，又對其在記者會說法十分憤怒，「如果我睇咗應該會好憤怒、會好崩潰」，又指女兒身體健康，抽血檢查後也無發現有病，跌倒時頭骨無問題也無水腫，「我要還個女公道，唔可以畀我個女畀佢地白白搞成咁，佢地推卸責任，無啦啦一條生命，好地地。」
她女兒今年7月要踏入5歲，黎先生講述事情經過時多次痛哭，家中也有出生數個月的幼女，本是一家四口最幸福的時光。他更指女兒又乖又愛錫父母，「每日返工叫爸爸起身返工、起床喇，收工又係屋企等。」
他又說，女兒現時已失去自主呼吸、頭部水腫、腦部已受損，身上插滿管子，只剩心跳，醫生已指機會渺茫須靠奇蹟。強調必須為女兒討回公道，希望特首李家超可以跟進事件，更不希望見到事件在其他家庭身上發生。
仁濟醫院操作失誤，導致我失去咁寶貴細路，唔希望第二次有發生呢件事情，唔希望有市民受到呢啲傷害。
黎先生晚上到荃灣警署報案，引述警員指會向上司匯報再決定如何跟進。他說，事件令他每日無法入睡，已看心理醫生輔導，並獲處方安眠藥，冀有社會人士可協助他們向醫院討回公道。