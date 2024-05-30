仁濟醫院女童縫針事故｜父報警控院方解釋失實：女兒臉被按在枕頭

仁濟醫院4歲女童上周六（25日）在家跌倒，送院縫針時突心臟停頓，現情況危殆，院方本周二（28日）公布事件時強調，醫護有跟足既定程序協助固定女頭頭部，會循罕見隱疾等方向調查。



該醫院記者會兩日後，女童爸爸黎先生今晚（30日）聯絡《香港01》，斥院方在記者會上所講並非事實真相，強調縫針當時他在旁邊，眼見有醫護將他女兒臉部向下按在枕頭，可能令她窒息，但當時因相信醫護專業無為意，女兒停止爭扎時，醫護更說：「個小朋友乖咗喎！」豈料縫針後轉身已心臟停頓。他強調指女兒一向身體健康，抽血檢查後也沒發現有病。



黎先生稱，女兒現時已失去自住呼吸、大腦完全受損，只剩心跳。他痛斥仁濟醫院推卸責任，今日（30日）傍晚已到荃灣警署報案，希望特首李家超跟進事件，更要仁濟醫院及醫管局還女兒公道。《香港01》正向醫管局查詢。



仁濟醫院周二（28日）舉行記者會交代醫療事件，稱4歲女童在家椅子跌倒後腦勺受傷，送院後發現有2厘米長的傷口和發燒攝氏38度，發燒原因為腺病毒感染。經檢查後為其縫3針，並在3分鐘內完成，但完成後才發現女童失去意識心跳。

院方當時強調，醫護人員有按既定程序固定女童為其縫針，仁濟醫院急症室部門主管練偉雄至即場用手示範如何固定，指會用手協助固定病人頭部。醫院稱事件罕見，正調查女童是否有罕見病。

黎先生手機有長女照片，他讚揚十分乖巧又痛錫父母。（何瑞芬攝）

不過，記者會後兩日，黎先生今天聯絡《香港01》要往警署報案，約1.5小時後，他在警署外稱，醫院說法與其眼見事實不符。他稱，縫針當時正在身旁陪女兒，當時有兩名醫護在場，一人為女兒縫針，另一人固定女兒頭部及身體。

他憶述，當時病床下方有一個枕頭，醫護按住其頭部，女兒臉部向下掩埋在枕頭之中，醫護用類似毛氈及萬能貼，將女兒手腳綁實，並開始縫針。

黎先生指，女兒初時不斷爭扎，醫護用更大力氣將其按住，之後開始安靜，醫護更向他說：「個小朋友乖咗喎。」他稱約4分鐘後完成縫針，但女兒轉過身來已心跳停頓。

黎先生指女兒送院時頭骨無事、頭也無水腫。（受訪者提供）

黎先生稱自己無醫療知識，當時十分相信醫護人員，不會質疑對方，且見女兒又喊又爭扎，心裡只想著盡快縫完，豈料釀成大禍。

佢係跌親個頭聯針咋嘛，點解聯聯下差唔多死……我以為聯針好簡單嘅事，點知聯幾針會聯成咁？我冇辦法保護到佢，好對唔住佢！ 黎先生

黎先生指女兒現時已失去自主呼吸、頭部水腫、腦部已受損，身上插滿管子，只剩心跳。（受訪者提供）

事件發生後，黎先生與太太日以繼夜到瑪嘉烈醫院輪流照顧女兒，未暇看記者會。他指近日看到新聞報道後，發現院方說法與其認知有出入，隨即通知瑪嘉烈醫護，醫院今日安排仁濟醫院高層與其會面，「但仁濟話唔關佢哋事、唔係佢哋搞成我個女咁。」

如果唔關你事，個女冇病冇痛點會咁樣？點會唔關你事？你話我女唔係你搞成咁？ 黎先生

他痛斥仁濟醫院推卸責任，又對其在記者會說法十分憤怒，「如果我睇咗應該會好憤怒、會好崩潰」，又指女兒身體健康，抽血檢查後也無發現有病，跌倒時頭骨無問題也無水腫，「我要還個女公道，唔可以畀我個女畀佢地白白搞成咁，佢地推卸責任，無啦啦一條生命，好地地。」

她女兒今年7月要踏入5歲，黎先生講述事情經過時多次痛哭，家中也有出生數個月的幼女，本是一家四口最幸福的時光。他更指女兒又乖又愛錫父母，「每日返工叫爸爸起身返工、起床喇，收工又係屋企等。」

仁濟醫院急症室部門主管練偉雄在記者會示範當時醫護人員如何固定女童頭部。（資料圖片/洪芷菁攝）

他又說，女兒現時已失去自主呼吸、頭部水腫、腦部已受損，身上插滿管子，只剩心跳，醫生已指機會渺茫須靠奇蹟。強調必須為女兒討回公道，希望特首李家超可以跟進事件，更不希望見到事件在其他家庭身上發生。

仁濟醫院操作失誤，導致我失去咁寶貴細路，唔希望第二次有發生呢件事情，唔希望有市民受到呢啲傷害。 黎先生

黎先生晚上到荃灣警署報案，引述警員指會向上司匯報再決定如何跟進。他說，事件令他每日無法入睡，已看心理醫生輔導，並獲處方安眠藥，冀有社會人士可協助他們向醫院討回公道。