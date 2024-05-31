居屋2023｜6個新屋苑共9154單位今日全售罄　歷時4個月

去年攪珠的「居屋2023」，發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑及元朗朗天苑，合共9,154個單位，於今日（31日）已全部售出，今期居屋由今年1月31日開始揀樓，歷時4個月。



去年攪珠的「居屋2023」，於今日已全部售出，今期居屋由今年1月31日開始揀樓，歷時4個月。（盧翊銘攝）

去年攪珠的「居屋2023」，發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，售價149萬元至494萬元，另有61個賣剩或「撻訂」的重售單位，分別來自鑽石山啟翔苑，以及馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田石門愉德苑，以及416個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。合資格申請者於今年1月31日開始揀樓。

「居屋2023」昨日（30日）共售出17單位，包括安楹苑1伙、安麗苑12伙及安樺苑4伙，僅餘6個單位，分別是安麗苑4伙及安樺苑2伙。記者今日下午2時半到樂富房屋委員會視察，發現房委會大堂內已張貼售罄告示，剩餘的6個單位已售出，6個新屋苑共9,154個單位於今日全部售罄，揀樓程序歷時4個月。

記者今日下午2時半到樂富房屋委員會視察，發現房委會大堂內已張貼售罄告示，剩餘的6個單位已售出，6個新屋苑共9,154個單位於今日全部售罄。（盧翊銘攝）

居屋2023單位價錢售價

「居屋2023」去年推出時以稱市價六二折定價，惟其後樓市下跌，房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。最便宜單位在朗天苑，售價149萬元。

如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，7.45萬元就可以上樓。另外，朗天苑前身是朗邊中轉屋，據當局早前提交的規劃申請，樓層最高可達50層，是本港少有「摩天居屋」。

至於最貴「樓王」單位，是啟德區啟悅苑單位，最高售價494萬元。以居屋白表最高九成按揭計算，需約49.4萬首期；以綠表最高九成半按揭計算，仍需約24.7萬元首期。

另外，新一期居屋的綠、白表比例維持在40:60，當局會預留900個單位，即新一期居屋大約一成單位，作為單身申請人士配額，即綠表單身人士會有360個配額，白表單身人士則有540個配額。「家有長者」核心家庭申請者方面，當局會預留2,700個單位，餘下5,554個單位，由一般家庭購買。