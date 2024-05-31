47人案・一片看清｜回顧1187日還柙118日審訊　被控顛覆終有判決

撰文：勞顯亮 朱幼麗 朱棨新 凌子淇
出版：更新：

民主派47名人，因2020年立法會選舉初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中16人不認罪。國安法三名指定法官陳慶偉、陳仲衡及李運騰，在2024年5月30裁定，李予信、劉偉聰罪名不成立，其餘14人罪成，案件押後至6月25日求情，案中另外31人已經認罪。
從2020年初選，2021年初被捕，到2023年118日審訊，到2024年5月才判決，有被告已還柙1187日。

47人案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權　初選、拘捕、審訊、判決總覽

+13
47人案・裁決篇｜14人經審訊裁顛覆罪成　連認罪者45人有待判刑47人案・裁決懶人包｜劉偉聰李予信脫罪　16被告裁決理由一覽47人案｜劉偉聰李予信脫罪　律政司提上訴　罪成14被告6.25求情

14人被裁定串謀顛覆國家政權罪成，他們分別是參加初選的何啟明、何桂藍、余慧明、彭卓棋、施德來、鄒家成、陳志全、柯耀林、梁國雄、楊雪盈、鄭達鴻、林卓廷、黃碧雲，以及被指是組織者的吳政亨。

大律師劉偉聰及公民黨李予信罪名不成立，律政司隨即提出上訴，二人按原有條件獲准保釋。各被告聽到判決時表現平靜，多名被告在散庭後，和旁聽的親友揮手，原本獲准保釋的被告要即時還柙，楊雪盈被帶離犯人欄時，着親友「睇住啲貓呀」。

47人案｜31人開審前已認罪　包括戴耀廷黃之鋒楊岳橋胡志偉等

31名認罪被告，包括負責統籌工作的：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟；港島選區的：袁嘉蔚、梁晃維、徐子見；九龍西選區：岑子杰、毛孟靜；九龍東選區：馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉，新界西選區：朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、伍健偉；新界東選區：劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆；超級區議會：岑敖暉、王百羽；功能組別：林景楠。

47人案・裁決理由1｜法官指戴耀廷的攬炒十步或非空想47人案・裁決理由2｜李予信在黨作協議簽聲明時仍未成候選人47人案・裁決理由3｜劉偉聰是否支持否決預算案　法官存疑47人案・裁決理由4｜議員有責任審批財案　無差別否決違反基本法

控方審訊時堅稱顛覆手段並非只限武力，指眾被告聲稱要否決預算案，以逼政府回應五大訴求。他們簽下「墨落無悔」聲明，已證他們有協同顛覆政府的意圖，辯方卻認為控方「非法手段」的釋義太廣。

47人案｜3年前馬拉松式提堂多人不適　4年後同地裁決仍支持者眾47人案・回顧二｜焦點轉向否決權　氣氛轉激進傳統政黨亦搶韁47人案・回顧一｜為團結辦初選　一瘋狂想法反深化矛盾遺罪證

2020年立法會選舉的民主派初選，最早在2019年就醞釀，當年12月，戴耀廷提及要取得立法會過半議席，以解散議會迫令政府回應訴求。

初選「35+」計劃原意，是想集合各路民主派人士，承着區選大勝後再下一城，在立法會選舉中取得35席以上的主導權，不過組織者早已察覺，傳統泛民與新進的本土派互不信任，到之後戴耀廷發表「攬炒十步」，提出可以否決財政預算案，逼特首落台，令中國被制裁。這個被指為「瘋狂」的想法，更成了控方指初選違法的「重要證據」。

審訊期間，部份被告自辯時均稱，否決預算案並非他們的真正心聲。不過法官不接納大部份被告的抗辯理由。

47人案｜官指區諾軒必然知35+的最終目標　區曾慨歎要坐年計的監

法官在判辭中接納控方證人、認罪被告區諾軒的大部份證供，但認為即使他初時籌劃「35+計劃」，目的的確僅是「立會過半」，但他亦必然清楚戴耀廷的最終目標。法官亦指區諾軒作供時給予他們的印象，是一直在試圖將自身與戴耀廷的目標拉遠。

區諾軒於2020年7月中退出初選，但法庭認為他協助戴耀廷達成目標，確實發揮了重要和關鍵的作用。區諾軒在開審訊前曾寫信給兩名被告，公民黨的鄭達鴻、獨立參選的彭卓棋，區在信中形容初選是一場「苦難」。

47人案｜社民連成員法院範圍示威　涉嫌公眾地方行為不檢被捕47人案｜多國領事關注　長毛妻陳寶瑩請願受阻　市民冀表支持47人案・庭外｜警衛森嚴　支持者排隊　長毛妻被捕　外國領事旁聽

判決日（5月30日），社民連成員庭外請願被捕，包括被告梁國雄的妻子陳寶瑩，以及曾健成、黃浩銘等人。美、英、法、德、意大利、愛爾蘭、捷克及歐盟等多國領事館代表，亦有旁聽。

判決後特區政府、中國外交部、部份外國政府和組織都有發聲明和評論。其中澳洲外長黃英賢，關注案中澳洲藉被告吳政亨被定罪，又指強烈反對香港當局，廣泛地以國安法拘捕及對民主派人士施壓。

47人案︱港府強烈譴責美西方國家失實言論　強烈要求停止惡意抹黑47人顛覆案　英國外交部：判決只會進一步損害香港的國際聲譽47人顛覆案　歐盟澳洲關注47人案｜歐盟對裁決深切關注　稱損害對《基本法》信心47人案｜多國表達憂慮　駐港公署：虛偽雙標令人不齒47人顛覆案｜中國敦促英國停止對反中亂港分子包庇和縱容47人案｜李家超：45人罪成反映嚴重性　懲治危害國安行為天經地義47人顛覆案｜李桂華指初選屬幌子　義正詞嚴裁決對違法者當頭棒喝47人顛覆案｜鄧炳強：危害國家安全難逃法網　斥犯罪者出賣香港人
初選
初選案總覽（國安法）
港區國安法
顛覆國家政權
01 Video
我主場