WATERBOMB 2024 ｜風球下開鑼　內地客為見韓星來港　料花費兩萬

風球馬力斯來襲下，《Waterbomb Hong Kong》音樂節今日（1日）在西九文化區開鑼，連續兩日邀請各地明星來港演出，今年更邀請來自韓國天王天后級巨星—泫雅、JAY PARK、Rain等重量級人馬演出。有來自上海的旅客特意為音樂節來港3天，預料花費花費2萬元，即使今日大風大雨，仍希望可以見到偶像一面。



《Waterbomb Hong Kong》音樂節今日（1日）在西九文化區開鑼。（何倩瑜攝）

一連兩日的《Waterbomb Hong Kong》音樂節今日開始，作為S2O以外的大型濕身音樂節，香港站邀請了韓國天王天后級巨星—泫雅、JAY PARK、Rain等重量級人馬演出，吸引了不少粉絲到場支持。

音樂節2時開始，但在1時場外已有不少參與者排隊，人龍一度延伸至故宮博物院外，入口處亦出現堵塞情況。

▼6月1日 《Waterbomb Hong Kong》音樂節風球下在西九文化區開鑼▼



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來自上海的王小姐特意為了參與Waterbomb音樂節來港3天，除了參與連續兩天的音樂節見偶像泫雅外，她亦會在香港旅遊，「我們還會去堅尼地城這些打卡點走一走」。王小姐指，為了方便到西九文化區，會住在紅磡的酒店，至於預算方面，王小姐說：「這3天連玩跟吃的預算大概兩萬」。

雖然有旅客會選擇留港過夜，但亦有深圳的旅客選擇即日來回。羅小姐為了看偶像JAY PARK特意來港，但只會參與今天的Waterbomb活動，「我明天還有其他事要做，只有今天有想看的明星，所以就不留了」，預算方面，羅小姐則指「開心就好」。

因颱風延遲2小時入場 樂迷不滿主辦單位安排混亂

根據大會的活動時間表，原定下午1時陸續安排樂迷進場，下午2時開始節目表演，由於颱風關係，大會的入場時間延遲至下午3時許才開始讓樂迷入場。不過，大批心急見偶像的樂迷，早於中午12時半開始已在場外大排長龍，堵塞在場外入口，加上大風大雨，情況混亂，令不少樂迷怨聲載道。

其中樂迷李先生今日為了支持心愛的韓國女團STAYC而參與Waterbomb，他表示十分不滿意主辦單位的安排，「佢至少都要安排啲職員喺外面話畀啲人知點樣排隊、有咩安排」。現場可見，場外只有保安在維持秩序，並未見有職員出來告知延遲的情況，樂迷僅能在Waterbomb香港的Instagram上看見官方公告。

李先生本來滿心歡喜可以見到偶像，但被主辦單位的混亂安排影響心情，「本來好期待，但𠵱家搞成咁，又冇任何通知，啲人進進出出又唔知想點，心情好差」。

直至下午3時10分，排在場外的參加者才獲陸續安排進場，《香港01》正向主辦單位查詢安排，但未獲回覆。