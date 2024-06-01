今日必看8分鐘｜深水埗路邊現10米巨窿｜江西汽車維修店爆炸釀3死

深水埗海壇街路邊現小窿 一日間驚變10米巨窿 路牌鐵欄墮坑

深水埗發生路陷，驚現長10米、深達3米的大洞。昨日（5月31日）下午約5時半，海壇街及桂林街交界發生路陷，據報有車輛行車時受影響。據悉，當時現場未有車輛受影響，但行人路邊的數格無障礙導盲膠磚有下陷情況。維修人員以圍欄圍封及檢查情況。

風球馬力斯｜中環金鐘道榕樹分枝折斷 跌落紅棉路阻車 消防鋸樹

三號強風信號現正懸掛，天文台預料熱帶風暴馬力斯（Maliksi）於今日（1日）中午前後於本港西北約200公里掠過。中環中銀大廈對開金鐘道，一棵榕樹的分枝在強風中折斷。今早10時54分，警方接報該棵約20米高大樹，其中一條約10米長、30厘米粗的分枝截斷，連同茂密的樹葉跌落旁邊紅棉路右轉落金鐘道的天橋路面，阻擋行車。消防員接報到場鋸樹，將樹枝「分解」放在路旁。

上環天降石屎砸落Uber七人車 擊凹車頂 擋風玻璃碎裂

今日（1日）下午1時許，一輛七人車駛經上環干諾道西3號億利商業大廈對開時，突然有石屎從天而降擊中七人車，令車頂凹陷及擋風玻璃碎裂，司機於是報警求助。警員接報到場，正調查石屎從何處跌落。

家鄉市集嘉年華維園舉行橫跨六四 入場須安檢 市民冒雨稱撐經濟

第二屆同鄉社團家鄉市集嘉年華今（1日）在維園舉行，雖然由下午起開始下大雨，但亦有不少市民。有去年參與的市民今年繼續參與，稱支持香港盛事以及支持本港經濟。

國產客機C919首次境外商業飛行 載逾百本地大學生往上海實習

內地自主研製的首款客機C919今日（1日）首次境外商業飛行，由香港往上海虹橋的商用航線，航班編號為MU7192。中國東方航空以包機形式，下午載乘120位本港大學生到上海參加為期7周的「滬港同心實習計劃」。

江西汽車維修店爆炸3死25傷 爆炸瞬間出現火球四層樓被夷為平地

據央視新聞報道，2024年5月31日19時許，江西省萍鄉市上栗縣金山鎮一汽車維修店發生爆炸事故，造成一棟民房倒塌。網傳路過車cam可以看到爆炸瞬間出現一個大火球，隨後的影片可以看到有樓房被夷為平地。另有網傳影片可見傷者被人抱著抬出。

尖東兩的士相撞釀4人傷 其中一車起火 消防到場救熄

今日（1日）凌晨1時許，一輛載客的士沿尖沙咀加連威老道東行，另一輛的士則駛經漆咸道南南行，至交界時兩車發生相撞，載客的士懷疑電池起火，另一輛的士則衝前撞向花槽始停下。消防到場開喉將火撲熄，載客的士中，68歲關姓男司機和兩名同樣28歲分別蔡姓和陳姓女乘客均受輕傷，另一名63歲林姓男的士司機則頸部受傷，全部傷者清醒送院治理，警方在場調查車禍，不排除有人看錯燈所致。

流感高峰期｜流行病毒株改變 葉柏強料6月仍有嚴重流感爆發

流感高峰期持續，港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強在電台節目表示，冬季節性流感本應在4月份開始減弱，惟受流行的病毒株改變影響，至今未有緩和，預計流感高峰期會進一步延長，「可能維持到6月份，仍然會有嚴重的流感爆發。」

垃圾徵費暫緩｜稱訂押後時間表不負責任 謝展寰 ：需時評估民情

垃圾徵費計劃暫緩推行，政府未再提出推行日期，不少環團表明對決定極度失望。環境及生態局局長謝展寰今早出席電台節目時再解釋，落實計劃須考慮民情及實際執行情況，「唔係優化就可以行，民情都好重要。」他續指，政府需要時間評估民情對計劃的接受程度，斥若訂出具體的押後時間表，反而是不負責任的做法。

腰纏萬貫！男子羅湖口岸闖關被查 腰帶中檢出66粒貴重寶石

近日，一名男子經羅湖口岸入境深圳時，將一批貴重的寶石塞入褲腰帶欲蒙混過關，惟最終被火眼金睛的海關關員檢獲。據「海關發布」消息，一名男子經羅湖口岸旅檢大廳進境深圳被海關關員抽查，經進一步檢查，關員在其身穿的運動褲褲腰帶處發現用膠袋包裝的藍寶石、祖母綠、尖晶石、石榴石、紅寶石、金綠寶石、鑽石等共5袋，合計共66粒，重23.73克（118.65克拉）。