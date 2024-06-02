今日必看8分鐘｜老伯藥房連偷2手機｜醉駕豐田出事前左搖右擺

天眼直擊！屯門老伯藥房連偷2部手機 極速手法震驚網民：好無恥

「天眼（閉路電視）」監控之下仍公然偷竊？有街坊於屯門地區群組發布影片，指日前在屯門友愛邨東亞藥房購買藥品後，遺下手提電話在櫃枱，卻被影片中的老伯偷走，遂公開影片尋人，並已報警備案。網民看過影片批評老伯離譜，「有樣，有證據報警，不能姑息」、「活到咁老都咁貪心，無恥之徒」，

車Cam直擊｜佐敦道豐田醉駕司機撞石壆釀5傷 出事前左搖右擺

網上有車cam片段流出，直擊西九龍昨（1日）一宗車禍發生經過。片段攝於昨夜10時28分，拍攝者沿佐敦道往擎天半島方向行駛，前方一輛豐田私家車行車疑猶豫不決，左搖右擺，司機先切向中線，但又慢慢靠回左線至中線位置，遲遲未駛向一邊，上橋時位置不夠，直撞分隔石壆，四輪朝天。拍攝者目擊事件直指：「嘩！唔專心揸車啦條友」。

私家車剷入油麻地消防局男司機昏迷 消防救護衝出施救惜終不治

油麻地發生車禍。6月1日（周六）晚上11時半左右，據報一輛私家車沿窩打老道西行，途至油麻地消防局對開時，突然失控直撞向消防局的閘門，撼向一條石柱始停下。局內消防員及救護員聞巨響，立即走出門外查看，發現私家車上司機昏迷不醒，立即進行急救，據悉期間曾進行心外壓及使用過AED等。69歲姓黃男司機腿部嚴重受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，於今日（2日）凌晨零時24分被證實死亡。就現場所見，消防局的大閘被撞毀，閘後的消防車則無受影響。至於涉事私家車，車頭嚴重毀爛。案件交由西九龍總區交通部特別調查隊第二隊跟進調查，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。

旺角花園街唐樓劏房冒煙 中年女子昏迷送院不治

今（2日）晨6時許，警方接獲旺角花園街181號住戶報案，指唐樓單位有煙冒出。警方及消防員接報到場，於上址唐樓的頂層一個劏房單位救出一名女子。該名姓蔡的女子（45歲）昏迷不醒，被送往廣華醫院搶救，惜最終不治。事件中有三名住戶自行疏散到安全位置。經初步調查，消防相信火警沒有可疑，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

深水埗海壇街路陷｜政府搶修12米闊巨窿 運送物料回填坑洞

深水埗海壇街前日發生路陷，路面出現面積約8米乘12米，深約4米的巨坑。今早（6月2日）十多名承建商人員到路陷現場進行搶修，爭取明日凌晨起分階段重開相關路面。目前海壇街介乎欽州街與桂林街之間的全線仍然封閉，陷洞内已不見積水，昨日跌落坑洞的鐵欄及路牌亦已被清理，現場有斗車運送大量回填物料，工程人員開始回填坑洞。

端午節｜東區龍舟率先競賽巿民讚氣氛好 參賽隊伍感恩天公造美

颱風來去匆匆，下周一（10日）是端午節，今日（2日）天氣轉晴，東區龍舟競渡率先於柴灣公眾貨物裝卸區舉行，大會原本有取消賽事的計劃，如今能按計劃進行。有參賽隊伍的負責打鼓的健兒表示，不擔心天雨問題，皆因去年隊伍因為雷雨需來回3次才成功開始比賽，笑言今次「當然希望攞第一，但只要比上一年好，咁我哋就已經贏咗啦！」到場與兩位小朋友觀賽的市民，對於龍舟賽事配上嘉年華，首次參與都覺得現場氣氛很好，香港應舉辦更多同類活動，「個經濟先會好少少。」

WATERBOMB香港｜首日完場認領行李大混亂 官方致歉今改派膠袋

Waterbomb Hong Kong 2024音樂節昨、今日（1、2日）在西九文化區舉行，首日在3號風球下，進場安排受延誤一個多小時才進場，颱風遠去，觀眾亦在風雨下濕身玩過夠。不過，晚上10時半散場後觀眾認領行李出現大混亂，數以百計人等候多時未能取回物件被逼滯留至凌晨2時仍未散去，警方曾經到場。主辦方今日下午於社交平台發布道歉聲明，對於物品存放區之安排，而導致現場情況混亂，深感抱歉，今晚10時前可到場認領物品。同時更改今日安排，停止寄存服務，並向觀眾派膠袋，VIP觀眾額外派護目鏡。

「沙律炸蝦條」外賣無沙律醬！食客致電酒樓投訴 職員爆粗叫咁做

買「沙律炸蝦條」竟要食客自備醬汁？有網民抱怨稱於石硤尾某酒樓買沙律炸蝦條外賣，回家發現沒有配備沙律醬，於是致電餐廳投訴。沒想到接聽的男職員竟表示菜式不包沙律醬，「呢味餸係畀你返屋企點沙律醬」，食客即反駁酒樓不提供沙律醬就不應將菜式命名做「沙律炸蝦條」，惟男職員爆粗後直接收線。