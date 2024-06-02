形像設計師RICKY KAZAF創辦男士美容中心今突結業　稱會安排退款

由形像設計師、男化妝師黃上誌（RICKY KAZAF）以本名開業、位於尖沙咀美麗華廣場一期的男士美容中心RICKY KAZAF STORE，今午（2日）於社交網站宣布結業。該店於聲明中指，會主動聯絡每位客人安排退款或轉交服務事宜，但暫未公布具體詳情。



有顧客表示，該店於4月份推出價值999元至2,999元的預繳式會員服務，但在啟用後不足一個月即宣布結業。



由黃上誌（RICKY KAZAF）以本名開業、位於尖沙咀美麗華廣場一期的男士美容中心RICKY KAZAF STORE，今午（2日）突然於社交網站宣布結業。（RICKY KAZAF STORE網站圖片）

黃上誌：難敵嚴峻營商環境以及租金壓力

以黃上誌署名的結業公告指，RICKY KAZAF STORE今日起正式結束營運。黃上誌稱，這兩年半經歷了新冠、復常後的外遊潮、經濟環境的下行。已在營運方面作多方面嘗試，但仍難敵嚴峻的營商環境以及租金壓力，最終在無可奈何的情況下結束營運。

以黃上誌署名的結業公告指，兩年半經歷了新冠、復常後的外遊潮、經濟環境下行等因素，即使已作多方面嘗試，但仍難敵嚴峻環境與租金壓力而需結束營運。（RICKY KAZAF STORE Instagram截圖）

稍後再公佈退款或轉交服務事宜

聲明提到，會按既有程序遣散員工，亦稱希望安排員工到其他相熟店舖工作；聲明又向每一位受結業影響的顧客致歉，並指稍後會主動聯絡每位客人，安排退款或轉交服務事宜，詳情將於稍後再公佈，並說：「希望確保每位受影響顧客都得妥善安排，不受損失」。

不過有顧客網民就在Instagram帖文下方指，質疑結業決定，如有人「買完一年plan跟住2號即日話結束營業？」、「大佬有租金壓力唔係第一日知掛（啩），之前仲搞一年plan，收割最後一波韭菜，你都幾唔厚道。」也有網民指，公司已安排退款會理解決定，但也有人不賣帳。

4月曾推預繳式會員制 聲稱可提供一系列全年服務

翻查RICKY KAZAF STORE網站，該店就在4月份推出名為「RELIVE GENTLEMEN CLUB」的會員制服務，中心則根據會員號碼劃分收費，首1,000名會費為999元；1,001至2,000則為1,999元；2001則收2,999元，5月起可開始啟用；提供服務則包括全年無限次洗髮、髮型設計、護膚服務；以及提供會員優惠、價值1,200元的活動門票和飲品、小食等。