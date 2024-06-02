形像設計師RICKY KAZAF創辦男士美容中心今突結業 稱會安排退款
撰文：郭梓謙
出版：更新：
由形像設計師、男化妝師黃上誌（RICKY KAZAF）以本名開業、位於尖沙咀美麗華廣場一期的男士美容中心RICKY KAZAF STORE，今午（2日）於社交網站宣布結業。該店於聲明中指，會主動聯絡每位客人安排退款或轉交服務事宜，但暫未公布具體詳情。
有顧客表示，該店於4月份推出價值999元至2,999元的預繳式會員服務，但在啟用後不足一個月即宣布結業。
黃上誌：難敵嚴峻營商環境以及租金壓力
以黃上誌署名的結業公告指，RICKY KAZAF STORE今日起正式結束營運。黃上誌稱，這兩年半經歷了新冠、復常後的外遊潮、經濟環境的下行。已在營運方面作多方面嘗試，但仍難敵嚴峻的營商環境以及租金壓力，最終在無可奈何的情況下結束營運。
稍後再公佈退款或轉交服務事宜
聲明提到，會按既有程序遣散員工，亦稱希望安排員工到其他相熟店舖工作；聲明又向每一位受結業影響的顧客致歉，並指稍後會主動聯絡每位客人，安排退款或轉交服務事宜，詳情將於稍後再公佈，並說：「希望確保每位受影響顧客都得妥善安排，不受損失」。
不過有顧客網民就在Instagram帖文下方指，質疑結業決定，如有人「買完一年plan跟住2號即日話結束營業？」、「大佬有租金壓力唔係第一日知掛（啩），之前仲搞一年plan，收割最後一波韭菜，你都幾唔厚道。」也有網民指，公司已安排退款會理解決定，但也有人不賣帳。
4月曾推預繳式會員制 聲稱可提供一系列全年服務
翻查RICKY KAZAF STORE網站，該店就在4月份推出名為「RELIVE GENTLEMEN CLUB」的會員制服務，中心則根據會員號碼劃分收費，首1,000名會費為999元；1,001至2,000則為1,999元；2001則收2,999元，5月起可開始啟用；提供服務則包括全年無限次洗髮、髮型設計、護膚服務；以及提供會員優惠、價值1,200元的活動門票和飲品、小食等。
消委會｜2021年起向內地轉介14宗個案 有港人買樓被中介私吞30萬消委會揭安老院收費差距大 營運者稱服務質素有不同：市民可選擇渣哥宣布將全線結業 稱萬般不捨終須一別 德福店營業至7月8日財庫局數據反駁結業潮：本地及非本地公司創新高 絕對是營商之地補習社Little Frog疑結業 職員遭欠薪兩個月 有分店家長獲退款戲院結業｜疫情至今16間倒閉 UA全線落幕 北上潮比防疫措施更兇Choco Cloud Kids代購公司突結業 海關收451宗舉報 拘兩前董事