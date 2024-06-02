水務署擬加水費　洗衣店老闆嘆市道差：係咪應調返轉減費？

為改善本港財政赤字，財政司司長陳茂波於今年初指會檢視長期未調整的政府收費水平，包括一些公共服務，以及「用者自付」下收入遠未及收回成本的服務項目，而水務署年初亦指正檢討近30年未曾加價的水費。



有洗衣店老闆表示，目前整個社會經濟狀況皆顯示生意差，若水費加價或會考慮將價格轉嫁至客人；另有洗衣店老闆指，「咁嘅環境你係咪應該調返轉頭做呢？你唔派錢唔緊要，你話冇錢，但你唔好加呀嘛。」又指水費實際上所佔開支並不多，惟在此經濟環境下「畀人感覺好差」。



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財政司司長陳茂波於今年初指，為改善本港財政赤字，將會檢視長期未調整的政府收費水平；而時任水務署長邱國鼎今年1月接受傳媒訪問時，曾稱正在檢討水費，冀盡快一兩個月內有結果，但至今仍有未公布。

洗衣店東主：水費佔開支不多 但加費「畀人感覺好差」

記者今日向柴灣及小西灣多間洗衣店東主查詢，其中一間洗衣店東主梁先生指，在經濟環境差的情況下，不宜增加水費。

咁嘅環境你係咪應該調返轉頭做呢？你唔派錢唔緊要，你話冇錢，但你唔好再加呀嘛。 洗衣店東主梁先生

他稱店舖仍能支持到，但經營亦有一定壓力，而水費實際上所佔開支並不多，一切並非經營成本的問題，而是在此經濟環境下，若加價會「畀人感覺好差」，「出面啲野其實加哂價，你政府再帶頭加價，咁你話點搞？」

若加費或會將成本轉嫁至客人

另一位梁老闆也說，「我哋呢啲舖頭仔本身利潤都唔多」，故加價定有負擔，更稱加幾多也不合理。接手店舖至今30多年的他，「都係退休搵啲嘢寄托下」，指目前能夠應付租金，但就未必能夠出工資給自己。另有一間的老闆表示，目前整個社會經濟狀況皆顯示生意差，若水費加價或會考慮將成本轉嫁至客人。