港大牙科生奪領展獎學金　由英文肥佬到發奮讀書　為妹妹選讀牙科

連續兩年獲得領展大學生獎學金的港大牙科生李朗霆（Marco）由英文默書不及格，到發奮讀書，成為李家三代首位大學生。新冠疫情是他的轉捩點，因為眼見同學父母在疫情下停工失業，雖然他的父母沒有受影響，但也希望出一分力，減輕家中負擔，於是努力讀書。



文憑試放榜前，李朗霆仍猶豫應修讀醫療相關的學系或電腦科學，最終選定讀前途較穩定的牙科，但不是為自己，而是為妹妹，「我想成為妹妹的榜樣。倘若我選擇修讀前途較穩定的學科，妹妹未來升讀大學選科時便可以跟隨自己的興趣，沒有那麼大負擔，所以我選擇修讀牙科。」



李朗霆中四的時候，新冠疫情爆發，成為了他真正發奮讀書的轉捩點。（領展823頻道圖片）

中一英文默書不及格要補默三次

領展設立「領展大學生獎學金」，資助家庭三代中第一代入讀本地大學的學生。領展展《823頻道》刊出人物誌，記述已連續兩年獲得該獎學金的港大牙科生李朗霆的大學生活故事。

李朗霆提到，其成績其實並非一直名列前茅。「還記得讀中一的時候，英文默書因為不及格而要補默三次，最後一次更只剩下我和老師呢！」他稱父母對他抱持開放的態度，但求他開心成長。

中三時入英文辯論隊 中四疫情開始成發奮讀書轉捩點

激勵李朗霆用功讀書的苗頭在中學三年級時冒起，「中三時我加入了英文辯論隊，隊伍內高中的師兄、師姐都是全級第一，當時十分崇拜他們。」直至中四的時候，新冠疫情爆發，成為了他真正發奮讀書的轉捩點，「當時眼見同學的父母因為疫情而停工，甚至失去工作。雖然我的父母沒有受疫情影響生計，但考慮到將來，我也希望出一分力，為家中減輕負擔，讓家庭的經濟來源更穩定，於是努力讀書，希望將來擁有更多選擇。」

李朗霆想成為妹妹的榜樣，故選擇修讀前途較穩定的學科，讓妹妹未來升讀大學選科時便可以跟隨自己的興趣。（領展823頻道圖片）

揀牙科前途較穩定 減妹妹家庭負擔 將來揀科有更大空間

文憑試放榜前，李朗霆仍猶豫應修讀醫療相關的學系或電腦科學，卻因為一個人，令他的人生軌跡有所轉變，「一方面我喜歡做手工、砌模型；但更重要的是，我想成為妹妹的榜樣。」

倘若我選擇修讀前途較穩定的學科，妹妹未來升讀大學選科時便可以跟隨自己的興趣，沒有那麼大負擔，所以我選擇修讀牙科。 港大牙科生李朗霆

當義工教授長者口腔護理 牙科生重視社會責任

投入大學生活後，李朗霆亦不忘利用個人的專業知識，課餘時積極參與義工服務，服務社區。他憶述一次最難忘經歷是參與香港預防齒科學會學生委員會，在深水埗舉辦的外展活動：「我負責教授當區長者口腔護理的知識，起初以為過程很簡單，只是教導他們刷牙的正確方式，以及使用牙縫刷的技巧，但發現原來不少長者是第一次接觸這些知識。」

回想起自牙醫學院迎新營所強調的傳承精神，李朗霆眼中充滿熱忱，「牙科生十分看重社會責任。我希望在求學這數年能應用自己的臨床技巧和經驗，在社區普及化口腔護理知識；未來畢業後成為牙醫，我亦會仿效大學的師兄，周末為社區有需要人士進行義診。」

現時大學二年級的李朗霆一邊應付豐富緊湊的牙科課程，一邊參加課外活動，成為了三個學會的幹事。（領展823頻道圖片）

時間管理成最大挑戰

除了服務社區外，現時大學二年級的他一邊應付豐富緊湊的牙科課程，一邊參加課外活動，成為了三個學會的幹事。他表示，時間管理是最大挑戰，「我在過去高中三年只專注讀書，因此期望升上大學後可挑戰自我，有所突破；未來的課業及實習生活只會愈來愈繁重，現時上三支莊對我來說是踏出舒適圈，嘗試新領域，否則不會知道自己的極限所在。」

李朗霆獲得領展兩萬港元獎學金，表示會用作支持妹妹學習。（領展823頻道圖片）

用獎學金支付妹妹補習費 籲同齡人大膽申請

李朗霆獲得領展兩萬港元獎學金，表示會用作支持妹妹學習，「眼見妹妹因成績不理想而難過，我想她讀書輕鬆點，獲得更多應試技巧，因此獎學金用作支付她的補習費用。」

領展大學生獎學金旨在向家庭三代中首代入讀本地大學、表現出色的香港學生提供不設入息審查的獎學金，減低他們接受大學教育時的經濟負擔。2024/25年度獎學金現正接受12間本地大學的學生申請，包括八間由大學教育資助委員會資助的大學，以及四間自資大學，當中包括今年新升格成為自資大學的聖方濟各大學。

李朗霆亦藉機鼓勵更多同齡人大膽嘗試申請，「不嘗試又如何得知自己會否成功？要相信自己的能力，抱着勇敢一試，無懼挑戰的心態申請獎學金；面試亦是一次寶貴的經驗，能與來自不同背景的同學一同交流，我十分享受。」