屯門虐兒｜小雪兒今由媽媽陪同入手術室重置頭骨　盼術後回復健康

屯門一歲大女嬰小雪兒於今年1月在社區保母照顧期間懷疑遭虐待，致昏迷及嚴重腦出血，女嬰留院至今4個多月，今早（3日）進行重置頭顱骨手術。小雪兒媽媽表示，感謝傳媒及各界關心，目前小雪兒仍在進行手術中，期盼術後沒有任何感染或併發症，早日回復健康快樂。



小雪兒今早（3日）進入手室前，媽媽為女兒拍下照片，精神不錯。（小雪兒媽媽提供）

一歲大女嬰小雪兒事發後至今留醫4個多月，小雪兒媽媽昨晚（2日）接受電視節目訪問，懇請全城有心人，為愛女集氣、祝福和祈禱。今日(３日)早上11時前，小雪兒在媽媽陪同下進入屯門醫院腦神經外科手術室，經過進行麻醉程序後，小雪兒媽媽才離開手術室，從照片所見，入手術室前的小雪兒精神不錯。

小雪兒今早由媽媽陪同進入腦神經外科手術室。(香港01記者攝)

小雪兒媽媽暫時不欲接受訪問，今日透過訊息回覆記者，期盼愛女今次能度過難關，早日回復天真笑臉，快樂地長大。

感謝傳媒及各界關心，目前小雪兒仍在進行手術中，期盼術後沒有任何感染或併發症，早日回復健康快樂。 小雪兒媽媽

協助小雪兒家庭的工聯會立法會議員鄧家彪表示，屯門醫院的醫護人員一直悉心照料小雪兒，以他所知，院方亦盡量為小雪兒爭取到今日為最快可以進行手術的日子，小雪兒早上由媽媽陪同入手術室及注射麻醉藥後，先行離開手術室，至今仍留守醫院內等候消息。他又稱，屯門醫院以腦神經外科著名，對醫護人員有信心。

協助小雪兒媽媽的香港關懷力量今日也在社交平台發布影片，片中多位名人為小雪兒集氣，祝福她手術成功、早日康復。