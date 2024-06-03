垃圾徵費暫緩｜私樓減廢回收約章出台　12月前參與可獲免費指定袋

環保署今午（3日）正式推出私人住宅處所《減廢回收約章》，邀請私人住宅物業管理公司、業主立案法團或居民組織參加。該約章要求私人住宅處所在屋苑／大廈範圍內設立及維持適當回收系統，方便及鼓勵居民回收；並有「綠展隊」協助申請免費回收桶、協辦減廢回收活動等。相關處所亦會獲頒減廢回收證書和標貼以作表揚。



至於今年11月30日前成功參加約章的住宅處所，則可獲免費指定垃圾袋，每戶每月20個，為期六個月，署方指是鼓勵住戶善用回收設施，並透過使用有限數量指定袋減少垃圾棄置量。



《減廢回收約章》約章宣言。（環保署網頁）

環保署指，參加約章的私人住宅處所，須承諾會致力在屋苑／大廈範圍內設立及維持適當和便利的回收系統，方便居民回收紙張、金屬、塑膠、玻璃容器、紙包飲品盒、廚餘等6類回收物，並交予回收商妥善處理。

參加計劃的組織須備存各類回收物運送紀錄、宣傳並鼓勵住戶源頭減廢和乾淨回收；以及定期向住戶公布季度性回收數據，以提升回收物管理績效。環保署會於網上公布參加約章的屋苑／大廈的名單，並頒發減廢回收證書和標貼以作表揚。

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除了處所按章管理外，環保署旗下「綠展隊」會向參加約章的處所提供減廢回收技術支援，包括：申請免費回收桶；提供有關回收桶供應商、回收物收集服務、乾淨回收的宣傳教育資訊；協辦減廢回收推廣活動等。

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此外，於今年11月30日前成功參加約章的住宅處所可獲免費提供指定袋，每戶每月20個，為期六個月，以鼓勵住戶善用回收設施和透過使用有限數量的指定袋減少垃圾棄置量。

環保署發言人稱，會繼續把減廢回收工作擴展至社會各層面，並會聯同不同界別商會、團體，以及學校等加強宣傳教育，推進全民減廢回收。

有關《減廢回收約章》的詳情已上載至環保署的香港減廢網站。