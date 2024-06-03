科大委任工商管理學院院長譚嘉因　接替龐鼎全任副校長　7.1履新

香港科技大學宣布，委任工商管理學院院長譚嘉因接替龐鼎全，出任科大副校長(行政)一職，任期由今年7月1日生效，日後將主要負責籌劃及管理包括人力、財務、校園服務、資訊科技及其他資源等範疇，以及大學整體資源的策略性發展。



香港科技大學宣佈，委任工商管理學院院長譚嘉因接替龐鼎全，出任科大副校長(行政)一職，任期由今年7月1日生效。（資料圖片/羅君豪攝）

科大表示，譚嘉因為全球頂尖學者，服務科大逾30年，屬全球頂尖2%的資訊系統學者。譚早於1992年加入科大，參與工商管理學院創院工作，現任工商管理學院院長兼資訊、商業統計及營運學系講座教授。

譚嘉因曾任科大多項要職，包括資訊與系統管理學系主任、工商管理學院副院長、協理副校長（學術），和首任本科課程院長及學務長。

譚於1984 年獲伊利諾伊大學香檳分校頒發數學和計算機科學學士學位，其後分別於 1987 年和 1988 年，取得普渡大學計算機科學碩士及管理信息系統博士學位。

香港科技大學宣佈，委任工商管理學院院長譚嘉因接替龐鼎全，出任科大副校長(行政)一職，任期由今年7月1日生效。（資料圖片/羅君豪攝）

科大指，譚就任科大副校長(行政)後，將主要負責籌劃及管理包括人力、財務、校園服務、資訊科技及其他資源等範疇，以及大學整體資源的策略性發展，又強調今次經嚴謹的全球招聘程序後委任。

科大校長葉玉如表示，與譚教授共事30載，衷心期待在他出任新崗位後，繼續緊密合作，並與其他管理團隊成員，共同推動科大3.0願景下的各項新舉措。她又稱譚充份了解科大的運作，發展潛力和面對的挑戰，定能就科大不同範疇的資源規劃策略提供寶貴的建議。

科大也感謝即將離任的副校長龐鼎全出色領導、以及其多年來對大學所作出的努力和貢獻。