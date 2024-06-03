今日必看8分鐘｜綠的衝燈撞人不顧而去｜小雪兒進行重置頭骨手術

車Cam直擊｜上水綠的疑行錯線衝燈 撞9歲女童不顧而去

日前（1日）上水寶石湖路近寶運路交界發生一宗綠的撞女童後不顧而去的交通意外，讀者提供的車cam片段拍攝到事發一刻，上午約11時02分的士沿寶石湖路行駛，駛入只可右轉的線道，但最後卻直駛；與此同時，女童在行人綠燈閃動期間跑過行人過路處，被直駛衝燈的的士右側撞倒，即時倒地。惟的士意外後沒有停下，繼續向前駛去。

黃大仙中心北館外兩車互撼 疑曾撞上巴士站釀6人傷包括候車乘客

黃大仙發生車禍。周一（6月3日）凌晨近1時，兩輛分別白色及深色的福士GOLF私家車，在龍翔道往觀塘方向，途至近黃大仙中心北館巴士站對開相撞，兩車均嚴重受損，零件四散橫亙路中，其中深色私家車曾冒煙、車頭蓋飛脫；另一輛則車頭引擎移位、車輪甩脫。據了解，其中一車疑曾撞向過巴士站，波及等巴士的乘客。當局接獲多個報案，派出大批救援人員趕至現場。上址3線行車，其中左及中線需暫時封閉。

車cam｜青沙公路的士撞壆打白鴿轉 泵把甩脫零件「邊轉邊甩」

青沙公路發生驚險車禍。今（3日）午約12時半，一輛的士沿青沙公路向九龍方向行駛。途至海麗邨對開時，失控撞壆，姓梁（26歲）男司機幸無受傷。網上流傳車禍一刻片段，可見當時天陰有雨，涉事的士先撞右邊石壆，再於路中「打白鴿轉」約3圈，零件「邊轉邊甩」，車頭泵把甩脫，碎片四散一地；的士最終橫越兩條行車線，再撞左邊石壆，指向反方向後停下，幸無波及其他車輛。警方正調查意外原因。

屯門虐兒｜小雪兒今由媽媽陪同入手術室重置頭骨 盼術後回復健康

屯門一歲大女嬰小雪兒於今年1月在社區保母照顧期間懷疑遭虐待，致昏迷及嚴重腦出血，女嬰留院至今4個多月，今早（3日）進行重置頭顱骨手術。小雪兒媽媽表示，感謝傳媒及各界關心，目前小雪兒仍在進行手術中，期盼術後沒有任何感染或併發症，早日回復健康快樂。

土瓜灣工廈命案｜死者酒後暈倒黑工竇 疑有人怕單位曝光運走屍體

土瓜灣昨日發生命案，姓汪（40歲）男子被發現躺臥美華工業中心地出入口一輛手推車上，送院後證實不治，警方調查後以涉嫌「非法處理屍體」拘捕3人。現場消息指，死者與3名被捕人疑為內地黑工，近月持雙程證報稱來港探親。事發前，死者與3名被捕人在外飲酒後，再到涉事黑工宿舍單位繼續「隊啤」，其後暈倒，疑有人害怕宿舍曝光，於是將死者放上手推車搬至工廈出入口。

內地清潔公司小紅書拉客 帶黑工來港工作 入境處放蛇拘4內地人

內地清潔公司利用「小紅書」宣傳，聲稱可以在香港提供清潔服務，以3元至5元人民幣一呎收費，安排非法勞工來港。入境處「放蛇」喬裝客人，與清潔公司負責人接洽，今（3日）在該公司來港提供清潔服務時拘捕4名內地人，包括一名28歲負責人及3名清潔工人。

大角咀海庭道的士司機泊車如廁 遭爆窗偷袋失$1萬現金及三部手機

大角咀有的士遭爆窗盜竊。今（2日）晚8時許，一名男子駕駛的士至海庭道近海富苑對開時，因人有三急停車，泊低後往櫻桃街公園公廁小解；詎料折返時，即赫見前座乘客位玻璃窗粉碎，車上一個斜孭袋不翼而飛，袋內約有1萬元現金及三部手提電話。事發後，警員登車查看車cam，發現一名戴口罩可疑男子，現正調查事件。

院舍離世｜伴母走到最後 難忘臨終一笑 冀大眾有選擇不再留遺憾

黃大仙發生車禍。周一（6月3日）凌晨近1時，兩輛分別白色及深色的福士GOLF私家車，在龍翔道往觀塘方向，途至近黃大仙中心北館巴士站對開相撞，兩車均嚴重受損，零件四散橫亙路中，其中深色私家車曾冒煙、車頭蓋飛脫；另一輛則車頭引擎移位、車輪甩脫。據了解，其中一車疑曾撞向過巴士站，波及等巴士的乘客。當局接獲多個報案，派出大批救援人員趕至現場。上址3線行車，其中左及中線需暫時封閉。

二次詐騙｜先中拆單騙案再中追討騙局 港男損失81萬：我蠢到極

網上詐騙手法層出不窮，最近網上社交平台興起「二次詐騙」，即透過利用苦主首次被騙後，朝思暮想追討欠款的心理，再設下騙局，聲稱可協助追回相關款項。今年暫錄得六宗個案，受害人之一的陳先生現身警方記者會，講述誤墮網上拆單騙案後，便在網上社交平台發現相關廣告，詐騙團隊便謊稱騙款已被存入澳門的賭場，並提供一條假冒賭場的網上連結，稱只要開戶及注入資金，再跟隨指示對賭，便可取回騙款。最終陳先生信以為真，直至兩次提款不果後，方知再度受騙，結果兩次合共被騙取約80萬元。他回想起經歷亦無奈說︰「我都覺得自己蠢得好緊要。」

趕客？港男飲茶食點心 崩潰數2宗罪呻質素差 ：香港自己搞死自己

港人北上消費成風，本地飲食業面臨困境的問題備受關注。有港男於討論區發文大呻香港飲食業質素下降，稱他日前到某茶樓飲茶，發現食材質素十分差，包括「雪排骨冇味」、「鴨腳札有酸味」等，直指「香港真係自己搞死自己」。帖文引來網民共鳴，感嘆「香港飲食業冇得救，一直挑戰客人的底線……趕人趕到逼人食自己」、「香港餐飲業真係唔抵幫」。也有網民歸因香港飲食業經營成本高，「有開餐飲業的老闆說，人工已佔開支四至五成，交租後，還有多少買食材呢？」。亦有網民認為各有喜好，不應唱衰香港飲食業，「我食過又冇咁差喎，應該你自己問題啫」。