港大風波｜ESG論壇出席名單刪除校委會主席王沛詩　原與張翔合影

香港大學校長張翔與校務委員會主席王沛詩矛盾因副校長暫任安排事件加劇，經管學院本周三（5日）舉行一個ESF論壇，5月27日發出的採訪通知，列明張翔將與王沛詩一同出席，更有合影環節。不過，校方今日（3日）再發採訪通知，活動作出修訂，取消研究所開幕禮，未再見王沛詩出現在嘉賓名單中，原本出席的政務司司長陳國基也未在最新嘉賓名單之中。



港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

港大聯同香港賽馬會合作項目「香港大學賽馬會企業可持續發展研究所」，將於本周三舉行首屆ESG論壇。根據大學於5月27日發出的名單，指校長張翔及校務委員會主席王沛詩均會出席，甚至有同場合影環節。其餘出席嘉賓包括政務司司長陳國基、環境及生態局局長謝展寰等。

不過，在首份採訪通知發出的翌日、即5月28日，港大爆發校委會委任「暫任」副校長風波，校委會未經張翔推薦或遴選程序，直接通過七名副校長暫任安排，原本暫任首席副校長兼署理行政及財務副校長的王于漸，也遭左遷至「副校長（大學拓展）」一職。據知張翔在會上表示震驚，但反對無效。

從港大校長辦公室頁面可見，副校長崗位未有更動。（香港大學校長辦公室截圖）

事發後張翔與校委會關係令人關注，校委會罕見直接發稿公布任命，港大校長辦公室網站至今仍未更新新名單，維持原來團隊。

2023年10月1日，香港大學國慶日升旗禮，港大校長張翔（右二）、港大校務委員會主席王沛詩（左二）出席。（港大圖片）

論壇舉辦前兩天，港大今日（3日）再發更新版本的採訪通知，張翔繼續出席，但已名單中已無王沛詩，「合影」環節也未在列出名單。此外，原先出席的陳國基也被移除在嘉賓名單，改邀中聯辦教育科技部副部長葉水球出席。