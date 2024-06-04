教育局致函學校向學生講解　23條立法為國家安全有更好保障

今年是《港區國安法》頒布四周年及香港特別行政區成立27周年，教育局致函全港中小學，提供當局編宗的講解重點舉隅，供校方於早會、班主任課及禮堂講座等時段，向學生講解《港區國安法》與《維護國家安全條例》的重要性。



(資料圖片)

教育局的《香港國安法》頒布四周年講解重點舉隅提到，有人可能會問，既然有了《香港國安法》，為甚麼還要為《基本法》第23條立法，局方指，2020 年頒布的《香港國安法》是針對 2019 年在香港發生危害國家安全的緊急情況而產生，而「在當今國際形勢千變萬化，危害國家安全的風險每日都存在的情況下」，《基本法》第23條立法為國家安全提供更多更好的保障。

講稿亦提到，《維護國家安全條例》生效後，全面落實23條，條例涉及十分嚴重的罪行，強調只是針對極少數危害國家安全的人，目的是要保護廣大市民生命、財產、自由和權利，同時亦指出「國家安全，人人有責」，如發現一些涉及危害國家的情況，可以向有關單位如國安處舉報熱線報告，履行公民責任。

另外，教育局將於本月24日至28日舉辦辦「《文明中華》網上挑戰賽」，以遊戲方式加強學生對國家歷史、中華優秀傳統文化、錦繡河山、國家安全和模範人物的認識及國情的了解，培育學生的愛國情懷。