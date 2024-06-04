高鐵動臥｜京港、滬港直通車6.15升級至高鐵臥鋪　夜發朝至躺著去

中國國家鐵路集團今早(4日)宣布，由紅磡站往返上海及北京的普通速度直通車服務將升級改以高鐵取代，將於下周六（15日）起開通。由於城際直通車在2020年初疫情下停運後，只恢復來往京、滬的區間服務，意味著城際直通車在下周六起將走入歷史。



李家超今在行政會議前見記者公布相關消息時指，相關路線將首次引進提供睡眠設施的臥鋪列車，屬「夜發朝至」列車。列車將於下周六（15日）起開通，逢周五至周一來往西九龍站至上海虹橋站及北京西站。新臥鋪列車座位數目增至六百個，行車時間可縮短一半。



中國國家鐵路集團今早(4日)宣布，由紅磡站往返上海及北京的普通速度直通車服務將升級改以高鐵取代，將於下周六（15日）起開通。（資料圖片/鄭子峰攝)

城際直通車在2020年初疫情下曾停運，之後只京、滬只恢復到廣州東的區間服務。（港鐵圖片）

行政長官李家超今早（4日）出席行政會議前會見傳媒時表示，高鐵將取代由紅磡站往返上海及北京的普通速度直通車服務，引進提供睡眠設施的臥鋪列車，屬「夜發朝至」列車，將於本月15日起開通，每逢星期五至星期一，來往香港西九龍站至上海虹橋站及北京西站。

列車將於下周六（15日）起開通，逢周五至周一來往西九龍站至上海虹橋站及北京西站。新臥鋪列車座位數目增至六百個，行車時間可縮短一半。(資料圖片)

他續指，相關列車載客數增至600個，行車時間會縮短約一半，其中北京至香港車程將由原來的24小時31分鐘縮短至12小時34分鐘；而上海到香港將由原來的19時34分鐘縮短至11時14分鐘。他預期，除可為旅客節省時間外，亦可以省卻一晚酒店房間費用。由於改為高鐵取代通速度直通車，故亦會由以往的「兩地兩檢」通關模式變成「一地兩檢」通關模式，有助壓縮通關所需時間。

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此外，早前高速鐵路（香港段）亦宣布自6月15日起將新增湖南長途綫，直達邵陽、懷化南、洞口、鳳凰古城、吉首東及張家界西六個新站點，並加強來往廣州東站、深圳北站、福田站及其他短途站點的列車服務。

李家超表示，現時高鐵香港段直達的站點數目已從開通初期的44個增至78個，增幅近八成。至於列車班次亦由疫情前的每日166班，增加至至少200班，增長逾20%。他表示，今年首五個月平均每日接載人次近7萬人，較疫情前增加約一半，將持續協同內地相關單位及兩地交通機構聯系，以其進一步改善鐵路網絡。