高鐵動臥｜京港、滬港直通車6.15開通　張欣宇倡港鐵改善人流管制

中國國家鐵路集團今早（4日）宣布，由紅磡站往返上海及北京的普通速度直通車服務將升級改以高鐵取代，逢周五至周一來往西九龍站至上海虹橋站及北京西站，新臥鋪列車座位數目增至六百個，行車時間可縮短一半，相關路線將首次引進提供睡眠設施的臥鋪列車，屬「夕發朝至」列車，將於下周六（15日）起開通。



立法會鐵路事宜小組委員會副主席、新方向工程專業召集人張欣宇今日回應指，相信新安排在時間上可令出行至北京和上海的乘客更方便，加上「夕發朝至」列車可節省酒店住宿費用，相信更具競爭力。但隨著高鐵客量不斷創新高，過境旅客有越來越大的佔比，他建議港鐵應改善人流管制措施。



由紅磡站往返上海及北京的普通速度直通車服務將升級改以高鐵取代，下周六（15日）起開通。（資料圖片/鄭子峰攝)

行政長官李家超表示，現時高鐵香港段直達的站點數目已從開通初期的44個增至78個，增幅近八成。至於列車班次亦由疫情前的每日166班，增加至至少200班，增長逾20%。他指，今年首五個月平均每日接載人次近7萬人，較疫情前增加約一半。

高鐵客量增多 張欣宇倡改善人流管制

立法會議員、新方向工程專業召集人張欣宇表示，高鐵客量不斷創新高，過境旅客有越來越大的佔比，港鐵應改善人流管制。（資料圖片）

張欣宇表示，市場對卧舖火車亦有需求，雖然香港早上有高鐵列車去北京和上海，但主要在日間大部分的時間，「夕發朝至」列車更方便；車務方面，以當年長途車定價機制，將香港至深圳北和深圳北至北京兩段路相加，和現時由香港去北京或上海的相若，但將來可節省酒店費用，相信更有競爭力。

至於配套方面，他指，晚上七時的出發時間不算高峰期，運力應該能夠配合，雖然通關後香港和內地人流，特別是旅客數量未恢復至往時的高峰，但隨著高鐵客量不斷創新高，過境旅客有越來越大的佔比，港鐵應改善人流管制措施。