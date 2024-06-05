小一派位揭盅　中醫高才通家長舊油天撲位　校長料叩門額減競爭大

小一「統一派位」今日（5日）放榜，不滿意結果的家長可前往心儀學校叩門。油蔴地天主教小學今早起已有不少家長到校叩門，包括有任職中醫的「高才通」家長楊先生指，他今年三月來港，特意搬到九龍區居住，希望有利升小選校。他未有透露派位結果，但指心儀「舊油天」學校排名高，所以前來一試，對小朋友表現有信心。學校下學年起推行小班教學，加上教育局去年起縮減叩門位，校長則余佩琴預料今年只開放約5個叩門位，競爭較為激烈。



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家長月花8、9千為子報興趣班

傳統地區名校油蔴地天主教小學早上9時起，開放讓家長入校提交候補位申請。從事中醫藥行業的楊先生，今年三月透過「高才通」計劃來港，更稱特意搬到九龍區，因為好學校較多。他未有透露派位結果，但屬意「舊油天」，所以前來叩門一試，對結果抱着隨緣心態，「對小朋友有信心，他在內地讀書時表現不錯，比較要強。」

家長陳女士的兒子獲派第三志願，從荃灣區前來叩門，她指最希望兒子入讀「舊油天」，因屬第一志願，丈夫亦是校友。陳女士表示，兒子有報讀中文、英文拼音及跆拳道班等，每月約花費八、九千元，私下亦有與兒子練習面試及對答技巧，對兒子叩門面試有信心。

校長：今年收90份高年級插班申請 七成學生內地就讀

另有居住九龍城區的楊先生表示，小朋友獲派第二志願九龍塘官立小學，認為下學年開始推行的小班教學，令學額減少，競爭更大，但仍然希望試一試。為準備升讀心儀校，他亦指，從前年起已為小朋友報讀面試班，但沒有特別計算花費。

油蔴地天主教小學下學年起將推行小班教學，油蔴地天主教小學校長余佩琴表示，小一收生人數從150人減至125人，每班有25人，因此只開放5個叩門位。她指今年派位滿意度高，會導致叩門意欲減少，預料該校叩門申請人數與去年相若，相信會收到約200份申請。余又指，暫時收到少量高才通申請人為子女的插班申請，大部分集中在高年級，學校今年收到約90份的高年級插班申請中，當中有約七成都是在內地讀書的學生。

余表示叩門面試將分為兩輪，第一輪先會觀察學生情況，如合適則會邀請家長進行面試，以了解雙方教學理念是否一致。至於插班試則會要求學生進行中、英、數三科的考試。