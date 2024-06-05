今日必看8分鐘｜假牌綠的意外後司機自首｜熱香餅漢堡爆紅惹投訴

上水綠的撞女童後不顧而去 司機4日後自首 的士涉掛假牌

上水寶石湖路近寶運路交界綠的撞女童不顧而去一案，56歲姓蔡男司機，今日（5日）在律師陪同下到上水警署自首，目前在上水警署扣查，案件由大埔警區重案組跟進調查。據悉，涉事車輛掛上假車牌。

觀塘道巴士疑煞車 女乘客跌倒昏迷送院搶救

觀塘道發生交通意外。今晚（4日）約9時52分，一輛28號線九巴沿觀塘道駛至近牛頭角啟業邨對開時，懷疑受其他車輛影響而煞車，下層一名女乘客跌倒，不省人事，她由救護車送往伊利沙伯醫院搶救時，仍陷於昏迷，抵院時要戴上頸箍及氧氣罩，雙眼張開，惟沒有反應。消息稱，事主本身有長期病患，事發時與丈夫同行。警方正調查事件。

灣仔天樂里電車出軌 電車服務一度受阻

灣仔有電車出軌。今晚（4日）約8時半，警方接在報指天樂里與軒尼斯道交界，有一輛電車出軌，幸無人受傷。現場消息稱，電車當時由天樂里右轉入軒尼詩道東行方向，當時有一條長約50厘米、直徑約5厘米的膠條在電車右邊路軌，懷疑司機未有為意，輾過膠條釀成意外。事後警員到場指揮交通，電車公司派員設法為電車脫困，並安排吊臂車到場，至晚上約9時15分將電車移回路軌，電車及後順利駛走。受意外影響，現場行車線一度全線封閉，電車跑馬地總站往筲箕灣總站及堅拿道西分站的西行線服務亦一度暫停，及後已恢復正常。

牛頭角啟德大廈重建地盤火警 200人疏散 觀塘道東行封兩線擠塞

今日（5日）上午10時19分，牛頭角觀塘道55號啟德大廈重建地盤有物料起火，冒出白煙。消防員接報出動一喉一煙帽隊灌救，約38分鐘後救熄，其間約200名工人疏散，沒有人受傷；惟受事故影響，觀塘道東行一二線封閉，現場交通擠塞。

低價出售冒牌黃道益、雙飛人等 海關檢5千件假貨拉5人包括供應商

海關搗破一個供應商及零售店，懷疑售賣冒牌藥物及化妝品，當中包括受巿民及遊客歡迎的黃道益活絡油及雙飛人藥水，拘捕5名負責人及職員，當中最老一人年屆90歲；檢獲物品共5,100件，巿值62萬元。海關會將涉案貨品的樣本送往政府化驗所作測試，以確定其安全性。

小一派位揭盅 中醫高才通家長舊油天撲位 校長料叩門額減競爭大

小一「統一派位」今日（5日）放榜，不滿意結果的家長可前往心儀學校叩門。油蔴地天主教小學今早起已有不少家長到校叩門，包括有任職中醫的「高才通」家長楊先生指，他今年三月來港，特意搬到九龍區居住，希望有利升小選校。他未有透露派位結果，但指心儀「舊油天」學校排名高，所以前來一試，對小朋友表現有信心。學校下學年起推行小班教學，加上教育局去年起縮減叩門位，校長則余佩琴預料今年只開放約5個叩門位，競爭較為激烈。

荃灣小店推熱香餅漢堡意外爆紅反惹投訴 老闆致歉：沒料反應如此

不少港人遊日本時最愛品嘗的快餐店名物「熱香餅漢堡」，近日在荃灣一間屋邨餅店出現，並意外成為爆紅搶手貨。該店老闆從日本取靈感，再鑽研「二次創作」，以平民價推出後，引起熱烈關注，不少人專程由各區前來購買，每日風雨不改在店外大排長龍，日前更因排隊人龍阻路，惹來街坊報警投訴。

高鐵臥鋪｜開賣首日西九有乘客輪候 曾搭火車臥鋪長者料有新鮮感

國家鐵路集團宣布以高鐵取代由紅磡出發的直通車，首次在高鐵引入臥鋪前往北京或上海，車票今日（5日）正午12時開售，首天只預售6月15日至17日的車票，乘客除了可在網上買車票，亦可以到高鐵西九龍站的櫃位買票。在西九龍站櫃位等候買票的乘客不足10人，大多為長者，每名乘客購票時間大概10分鐘。排首兩位的乘客，都是長者夫婦，不約而同購買往上海虹橋的動臥，其中一對夫婦表示，以前有搭過紅磡至上海的火車臥鋪，今次首次有高鐵的臥鋪，他認為有新鮮感及具紀念價值。