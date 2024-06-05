屠龍小隊案｜形容隊長吳志鴻是好惡既人　證人稱預了被捕並會認罪

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，另一組織成員彭軍壕今（5日）續在高院接受辯方律師盤問，他同意其所屬小隊的隊長吳志鴻是個「好惡既人」，並認：「怕咗佢。」彭又稱當時已預了被捕，並準備被捕後會認罪，對於當「金手指」是否能獲進一步減刑，對其意義的比重不大。辯方指彭與警錄取口供後，曾去信律政司，希望他們會「按照協議」，少告他包括串謀謀殺等兩項重罪，質疑彭為想免被控能被判終身的重罪而指控更多人，彭不同意，又否認曾就此事與當警長的父親溝通。



彭軍壕被盤問時形容其隊長吳志鴻是個很惡的人，並稱：「怕咗佢。」（資料圖片）

一開始就準備被捕就認罪

代表李家田的大律師林芷瑩盤問時提到，證人彭軍壕在錄取無損權益口供時，曾稱因擔心吳會「搵人殺我同搞我屋企人」，在沒有選擇下只能參與計劃。彭同意曾在口供這樣說，又稱在他眼中，吳是一個「好惡既人」，直認：「怕咗佢。」辯方之後問彭，有否和曾任警察的彭父商量事件，又指彭：「被逼做咗咁多嘢點算？」彭說因為不想父擔心，故沒有告訴父親。彭又說：「有預會畀人拉。」並稱一開始便打算被捕就會認罪。

當時不知出庭作證可獲一半減刑

彭續指，他還押荔枝角收押所時，從囚友口中得知可以成為證人指證他人，便向保安組申請見警方，並於2020年2月4日至2022年4月13日期間，與警方會面15次。首次會面中，彭向警方表達想任控方證人，但未講及案發經過，彭稱當時不清楚認罪和出庭作證可獲一半減刑。

已準備認罪 當金手指的減刑意義減

及至2020年4月7日，警方向彭透露他有機會獲一半的刑期扣減後，為其錄取無損權益口供。辯方問彭是否為想獲減刑，彭說沒有太在意，因他已選擇認罪，又說：「對比做金手指去認罪攞扣減，扣減嚟講唔可以話佢無意義，但比重無咁大。」。

彭其後於4月8日簽署無損權益口供，直到2021年6月30日，他仍未知道律政司是否接受他成為控方證人。辯方問他是否有擔心，彭稱：「我唔係太過在意做唔做到。」又稱他無決定權。

彭軍壕稱早已準備認罪，當金手指是否能獲更大減刑對其意義不大。（資料圖片）

寫信稱望律政司按協議少告兩重罪

辯方之後指出，彭於2020年6月24日將一封親筆手寫信寄給律政司，內容稱希望律政司「as agreed(按照協議）」，確認不會起訴他串謀犯對訂明標的之爆炸罪，及串謀謀殺兩條可判終身的重罪。彭說不記得他當時為何會這樣寫，又稱他只是照抄囚友草擬的信。辯方質疑彭一早和律政司達成協議，才會在信中用「as agreed(按照協議）」字眼，彭表示正因不清楚，才會寄出該信。

否認曾就少告控罪的事與父溝通

彭又說，他初時被控串謀有意圖而傷人罪，他錄取無損權益口供後，律政司改控他串謀犯對訂明標的之爆炸罪，及串謀謀殺等3罪。辯方因而指出，彭錄取的口供很重要，因為內容指控很多人，彭同意。辯方最後提問彭，有否與父就如何可被告少一條罪作溝通，彭稱沒有。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023