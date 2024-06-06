排隊吸煙將被禁　最快年底修例禁自用電子煙　禁「火車頭」下一步

港府期望2025年吸煙率降至7.8%，醫務衞生局局長盧寵茂今日（6 日）宣布10項短期控煙措施，包括引入完稅煙標籤制度、禁止另類吸煙產品（即包括電子煙及加熱煙等）及排隊禁止吸煙等。引入排隊時禁止吸煙方面，當局建議包括排隊輪候公共交通工具、排隊進入主題公園等。



盧寵茂指，有關措施會爭取在今年年底提供修例建議，期望能在本年度立法會內通過條例。他重申，香港吸煙率由80年代23.3%，降至 2023 年的9.1%，但不能因此自滿 。他指，上年第三季政府就控控煙策略公眾諮詢，結果超過 9 成支持進一步降低香港吸煙率。



▼6月6日 政府公布10項短期控煙措施▼



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政府訂下2025年將吸煙率降至7.8%的目標，以邁向「無煙香港」願景，醫務衞生局局長盧寵茂今日包括建議立法禁止排隊期間吸煙，當中包括研究修例全面禁止另類煙草產品，包括電子煙和加熱煙；提高走私香煙罰則等。

被問及禁煙政策會否限制市民選擇自由，盧寵茂重申中文字的「烟」，有如吸煙者被困在裡面，因尼古丁令人上癮，上癮令吸煙者失去選擇自由，故過去煙草史中，吸煙者選擇不吸煙的自由也是受限的，因此在禁煙政策下，相信吸煙者已有選擇的自由。

當局指，諮詢中有85%市民支持禁止「火車頭」行為（邊行邊吸煙），但禁「火車頭」未列短期措施，醫衞局副秘書長李力綱稱 執法挑戰，中期措施會探討禁止「火車頭」李力綱解釋，有深入研禁「火車頭」，要考慮操作情況，包括要定義「邊行邊食煙」的行動，強調要執法謹慎避免誤會爭執：「點移動為之步行，步行停低，執法操作又點？」

▼6月6日 政府公布10項短期控煙措施▼



▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



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10項短期措施包括：

管供應：

1、引入完稅煙標籤制度

2、提高未完稅煙相關罰則

3、全面禁另類煙產品

4、禁向未成年人提供煙草產品

5、持續檢視煙草稅



禁宣傳：

6、禁止加味煙

7、實施全煙害警示包裝



擴禁區：

8、排隊時禁止吸煙

9、增禁區、加罰款



重教育：

10、加強戒煙服務和宣傳教育



▼2022年4月29日 禁止進口及售賣電子煙等另類吸煙產品前夕▼



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▼財政預算案．煙草稅加三成▼

