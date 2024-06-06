控煙直播｜排隊等車禁煙　當局解短期未禁「火車頭」因執法存挑戰

港府期望2025年吸煙率降至7.8%，醫務衞生局局長盧寵茂今日（6 日）宣布10項短期控煙措施，包括引入完稅煙標籤制度、禁止另類吸煙產品（即包括電子煙及加熱煙等）及排隊禁止吸煙等。引入排隊時禁止吸煙方面，當局建議包括排隊輪候公共交通工具、排隊進入主題公園等。



盧寵茂指，有關措施會爭取在今年年底提供修例建議，期望能在本年度立法會內通過條例。他重申，香港吸煙率由80年代23.3%，降至 2023 年的9.1%，但不能因此自滿 。他指，上年第三季政府就控控煙策略公眾諮詢，結果超過 9 成支持進一步降低香港吸煙率。《香港01》直播。



▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



+ 7

【15:11】李力綱稱，有深入研禁「火車頭」，要考慮操作情況，包括要定義「邊行邊食煙」的行動，強調要執法謹慎避免誤會爭執：「點移動為之步行，步行停低，執法操作又點？」

【15:09】李力綱指，中期措施方面會探討禁止「火車頭」、即邊行邊吸煙，但檢視發現執法存在挑戰，會花時間檢視外地類似法規執行情況再做決定。

【15:00】醫衞局副秘書長李力綱指，已全面禁止進口另類煙，但現時仍可管有「貨尾」，通過法例後，會在指定日期，進一步禁止以任何形式管有另類煙。

【14:45】衛生署署長林文健表示，去年住戶調查訪問1.01萬住戶及2.34萬人，76%回答率中，15歲以上吸煙人士降至去年9.1%，57萬7,300人，但距離世衞2025年7.8%比仍有距離，要努力控煙。

【14:43】盧寵茂指10項短期措施包括：

管供應：

1、引入完稅煙標籤制度

2、提高未完稅煙相關罰則

3、全面禁另類煙產品

4、禁向未成年人提供煙草產品

5、持續檢視煙草稅



禁宣傳：

6、禁止加味煙

7、實施全煙害警示包裝



擴禁區：

8、排隊時禁止吸煙

9、增禁區、加罰款



重教育：

10、加強戒煙服務和宣傳教育



▼2022年4月29日 禁止進口及售賣電子煙等另類吸煙產品前夕▼



+ 5

【14:39】醫務衞生局盧寵茂稱，諮詢有90%人支持再降香港吸煙率，考慮各方後，分短、中及長期考慮，短期有10項措施，目的2024年底交立法會修例，並於今個立法會年度通過。中期會檢討短期措施成效，料2026年考慮，長遠則會探討更深遠措施，目標是無煙香港。

港府期望2025年吸煙率降至7.8%，醫務衞生局等部門周四（6日）將公布控煙策略公眾諮詢結果及下一步措施。（資料圖片/歐嘉樂攝）

▼財政預算案．煙草稅加三成▼

