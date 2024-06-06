林志偉：23條立法仍有滋事者挑戰執法者　是時候設侮辱公職人員罪

警察隊員佐級協會今日（6日）舉行第26屆就職典禮，連任主席的林志偉致辭時指， 《基本法》第23條立法已經完成，惟執勤時遇到惡意阻撓或肆意侮辱時有發生，「滋事者利用漏洞，乘機製造混亂施壓，逃避執法、甚至挑戰特區政府管治。」



他強調，現在是適當時候爭取立法保障公職人員，「曾經有政府內部嘅人同我講，設立侮辱公職人員罪困難重重，23條立法唔係證明咗特區政府有心有力，排除萬難去完成必須要做嘅事嗎？」



警務處處長蕭澤頤表示，要「連繫各階層警務人員，致力維護及提升各人員的福祉、忠誠度和使命感」。（孔繁栩攝）

警務處處長蕭澤頤致辭時表示，隨住《香港安全法》同《維護國家安全條例》實施，警隊需要肩負更重要責任維護國家安全，為應對未來警政挑戰，管理層會在發掘挽留人材、資源配置、提升人員質素以及歸屬感方面，制定合適嘅政策。

他指，「策略方針2022-2024」入面，「裝備警隊以迎接新的挑戰」其中一個策略目標提到，要「連繫各階層警務人員，致力維護及提升各人員的福祉、忠誠度和使命感」，強調要做到這一點，就一定要積極支援前線。

警察隊員佐級協會主席林志偉表示，爭取設立侮辱公職人員罪。（孔繁栩攝）

「滋事者利用漏洞，乘機製造混亂或向執勤人員施壓」

林志偉致辭時表示，《基本法》第23條立法已經完成，惟過去多年，公職人員執勤時遇到惡意阻撓或肆意侮辱時有發生，「滋事者利用香港無保障公職人員免受侮辱嘅漏洞，乘機製造混亂或向執勤中嘅公職人員施壓，從而逃避執法、宣洩不滿、甚至藉此挑戰特區政府管治。」

他指出，過去的社會動亂，令立法保障公職人員執勤時免受侮辱的工作暫停，相信現在是適當時候爭取成果，「曾經有政府內部嘅人同我講，設立侮辱公職人員罪困難重重，23條立法唔係證明咗特區政府有心有力，排除萬難去完成必須要做嘅事嗎？」

他又指，今屆是其最後一屆主席任期，更重要工作是「傳承」，將前輩的理念、抱負和精神，確保交託給協會的掌舵人。

警察隊員佐級協會今日（6日）舉行第26屆就職典禮。

促設成立委員會 研究警隊流失主要問題

林志偉其後會見傳媒時，對於公務員劃一加薪3%，是否能夠激勵警隊士氣，他認為，當局已深思熟慮平衡六大因素去作出今次的調整，但認為紀律部隊每十年一次檢討職系架構並不足夠，他又指，現時警隊仍有6000多個職位空缺，建議當局成立委員會，研究警隊流失主要問題。