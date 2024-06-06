今日必看8分鐘｜柴灣七旬翁捱車撞｜「長洲覆核王」涉騙公屋被捕

車Cam直擊︱柴灣新業街七旬翁捱的士撞 彈開「碌地」變滾地葫蘆

柴灣發生車禍 。今（6日）早11時31分，一輛的士沿豐業街右轉新業街時，撞倒一名過路翁，72歲事主手部受傷，幸仍清醒，由救護車送往東區醫院治理。網上流傳事發一刻的車Cam片段，可見事主左至右過路，途至一半時，遭右轉紅的撞過正着，他登時彈開一至兩變米倒地翻滾，的士司機及途人隨即上前查看，事主其後自行坐起。

車Cam直擊｜黃大仙校巴突切線 鐵騎士險人仰車翻

社交平台流傳一段車Cam片段，拍攝時間為本周二（4日）上午7時08分，當時一輛電單車沿黃大仙蒲崗村道往新蒲崗方向行駛，但駛近蒲崗村道休憩處對開橋面時，右邊一輛校巴突然打左燈向左切線，撞到鐵騎士右邊身，令電單車被推向左邊，人車一度傾側，幸好鐵騎士及時用腳撐地保持平衡，但校巴未有停車及駛開，鐵騎士唯有在狹窄的空間與校巴並排向前駛。其後校巴繼續打左燈，疑想再切往最左線，但鐵騎士疑不值校巴司機所為，用右手拍打校巴車身，其後駛前疑與校巴司機理論。片段就此結束。

西貢大網仔路一小時兩宗車禍 共4私家車均嚴重損毀 4人受傷送院

西貢大網仔路今晚（5日）一個多小時內，發生兩宗交通意外，各涉及兩架私家車，合共4人受傷送院。首宗車禍發生於晚上約7時15分，兩架私家車沿大網仔路行駛，途至近烈士碑園時相撞；據了解，其中一車曾經冒煙。救援人員接報趕抵，證實車輛沒有起火，但發現兩男一女受輕傷，3人及後被送往將軍澳醫院治理。從網上圖片可見，消防到場協助救援，兩架私家車頭均嚴重損毀，零件四散一地，甚至有輪胎飛脫擱在其中一架車的車頭。

「長洲覆核王」郭卓堅被警方拘捕 涉騙取公屋、綜援、法援等福利

消息指，有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅遭警方拘捕，涉嫌與騙取公屋、綜援、法援等福利有關，案件由東九龍總區重案組負責調查。警方檢獲電話、銀行簿、相關文件等證物；今（6月6日）午約3時，郭卓堅獲准保釋候查，他離開長洲警署，由警車載返住所。

「長洲覆核王」涉欺詐｜郭卓堅：資料均如實申報 公屋是主動交還

「長洲覆核王」郭卓堅今日（6日）遭警方拘捕，涉於2013至2022年隱瞞個人入息及資產，騙取公屋、綜援、法援等福利。郭卓堅獲釋後向《香港01》透露，其戶口部份資金是「賭馬的來往數」，引述警方指他2015年就新界原居民丁權的司法覆核申請法援時，未有提供馬會智財卡的資產。他反駁：「表格無寫要登記，我咪冇登記！」並強調儲蓄、收入等資料如實申報；而早前獲編配的公屋單位，因地點不便已主動交還，現時領取綜援及租屋。他重申自己沒有丁權，提請司法覆核亦非為了自己。

綠置居2023攪珠｜長沙灣麗玥苑攪珠結果出爐 即睇頭10個揀樓號碼

今期綠置居今早（6日）10時半進行攪珠，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序。頭10個中籤號碼順序為60、51、32、84、81、71、57、76、87及63。以市價52折推售新建項目長沙灣麗玥苑，售價介乎154萬至461萬元，單位實用面積介乎280至646平方呎，共提供2,359個住宅單位；今期綠置居亦出售約200個重售未售出或因買賣協議撤銷而收回的綠置居單位。

控煙｜政府推10項短期措施禁排隊時吸煙 禁煙區吸煙罰增至$3000

政府今日（6日）公布新一期禁煙措施，醫務衞生局局長盧寵茂表示，短期內會推出10項措施，包括引入完稅煙標籤制度、提高未完稅的相關罰則、全面禁止另類煙產品，以及禁止向未成年人提供煙草產品等，預計在今年底提交修例建議予立法會，期望在今個立法年度審議通過。

控煙｜煙民質疑禁電子煙：內地都唔禁 香港點解禁？

政府今日（6日）公布新一期禁煙措施，短期內會推出10項措施，包括全面禁止另類煙產品、加味煙及排隊時禁止吸煙等。有20年煙齡的煙民對於禁電子煙表示質疑，反問「國內都唔禁，香港點解要禁？」又認為禁薄荷煙的建議無聊，如禁止應全禁，而不拘泥於味道。有煙民認為，禁止排隊吸煙認為可以某程度降低二手煙危害。

蔡天鳳案｜前家姑李瑞香案件再押後 待謀殺案進展再決定答辯

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，其前家姑李瑞香涉嫌妨礙司法公正被控，案件今（6日）在區域法院再訊。辯方申請把案件押後，以待蔡的前夫鄺港智等人被控謀殺案的進度，從而索取更多資料，以便向李提供法律意見再決定其答辯。法官遂把案件押後至8月1日再訊，李准繼續保釋。

張曉明辭任全國政協常委與委員 3月被免全國政協副秘書長職務

全國政協十四屆常委會第七次會議6月6日上午在北京閉幕，據新華社6日報道，會議通過關於接受張曉明辭去第十四屆全國政協常委、委員的決定。

紅磡靈車殯儀館外被抄牌相瘋傳！寧願違泊不入停車場 原因悲哀

違例泊車會被抄牌，連「靈車」都「無情講」。本港網絡瘋傳1張相片，見到紅磡世界殯儀館外街道深夜有靈車違泊路邊，被警察抄牌。有網民看後笑言「天不怕地不怕」、「硬漢子」；也有網民批評「先人都唔放過」、「【死】都要抄」。但亦有網民認為違泊就要被抄牌，「告又俾你話，唔告又俾你問佢哋係咪有特權」。紅磡區內殯儀館、長生店林立，一直有靈車違泊問題。有業內司機曾指出，靈車其實經常被抄牌，但由於停車場不讓靈車停泊，無奈下唯有繼續違泊。