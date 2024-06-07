簡約公屋｜房屋局招標營運　牛頭角及前聖若瑟英文中學逾二千單位

​房屋局今日（7日）就第二份「簡約公屋」營運及管理服務合約進行招標，兩個「簡約公屋」項目分別為牛頭角彩興路及彩石里（即前聖若瑟英文中學），各提供約2,290及148個單位，預計明年第二季及2026年第一季入伙。



前聖若瑟英文中學校舍將提供148個簡約公屋單位。（資料圖片）

房屋局表示，營運及管理服務主要包括住戶事務管理、物業管理、日常保養維修，亦涵蓋社會服務，以及管理和營運配套設施等範疇。為推動社會上不同持份者的參與，房屋局歡迎有能力和經驗的服務承辦商投標，包括非政府機構及持有物業管理公司牌照的機構，或是兩者合作。

彩興路組合屋項目

​房屋局指，為確保服務質素，房屋局會根據投標機構的管理能力、相關經驗、過往的服務表現，以及其計劃書內建議的營運和管理模式、提供的社會服務、遷出計劃的可行性、創新和資訊科技的應用等一系列因素作出技術評審，務求令「簡約公屋」的設施和服務切合居民和地區需要，再就投標價格作出綜合評審，選出最合適的機構負責營運「簡約公屋」。

房屋局稱，「簡約公屋」能夠填補短期公營房屋供應不足的缺口，盡快改善居住於不適切居所的市民的生活環境和質素，現時多個項目已全面開展工程。是次合約將兩個位置鄰近的「簡約公屋」項目交予同一個機構負責營運及管理，預期可以產生協同效應，既增加營運管理及運用資源的彈性，亦可提高效率和擴闊服務範圍，打造一個「簡約公屋」小社區。