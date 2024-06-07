S2O音樂節｜明起一連兩日舉行　增360度噴水體驗　料吸兩萬人參與

S2O亞洲潑水音樂節將於明日一連兩日於中環海濱舉行，將有不同類型的音樂舞蹈及電子音樂表演，今年升級360度安全型噴水系統，可隨意調節噴水方向，展現百變花式，主辦方預計吸引共約2萬人參與。



早前同樣有濕身元素的WATERBOMB音樂節散場安排混亂，完場領取行李需時、更出現行李遺失問題。被問到今次行李領取安排，S2O主辦方稱，大會去年有行李寄存經驗，約半小時內已經將行李全數歸還，屆時會根據防水號碼牌歸還行李，不擔心會重蹈覆徹Waterbomb情況。



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S2O亞洲潑水音樂節是第二年舉辦，主辦方代表Carvin指，今年為了安全考慮，將會提升舞台噴水及音響系統，能夠360度調整噴水方向。行李寄存方面，職員會將行李放進防水袋，再放進膠袋，並用號碼膠牌標記，寄存費用為$80。面對惡劣天氣，Carvin 指已有清晰指引，包括緊急宣佈和警方的配合。

今次S2O亞洲潑水音樂節與往年一樣，設有貴賓區域，而今年則有DJ Lenny Pearce，在首晚7時帶來表演。內地表演團體Sexy Queen亦會到場表演。

是次音樂節設有三個舞台，包括主舞台，以「Hydro Reactor（水動能量裝置）」為主題，配合首次出現的「360 度環迴噴水系統」，望帶來「猶如黃雨、紅雨到黑雨」的感覺。

而第二舞台「Summer Beats Zone」會以舞蹈為主，會由Red Bull Dance Your Style Showcase 、Nike Dance Crew 表演，與及多來自世界各地的DJ表演。

S2O主辦方代表Carvin表示，旅客佔銷售額20%，比去年多，惟門票尚未全數售出。（廖雁雄攝）

至於第三小舞台 — 本地力量 SMOOO「Underground Stage」，將會由本地獨立音樂人廠牌 SMOOO Records 聯同 10 多位本地 DJ 帶來多元音樂種類，大會期望讓大家認識一眾本地 DJ 及電子音樂人。

Carvin表示，預計活動能吸引共8000至2萬人參與，旅客佔20%，比去年多一倍，惟門票尚未全數售出，不過留意到大多旅客都是於短時間才決定行程，預計購票人數仍不斷上升。